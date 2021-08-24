【加密貨幣】涉以訂閱、點擊廣告詐騙？Google Play下架8款虛擬挖礦Apps

▲ Google Play商店近日強行下架商店上8款虛擬挖礦的Android應用程式（Apps），原因在於這些程式涉嫌以引導用戶訂閱、點擊垃圾廣告進行詐騙。( 圖片來源 : Google官網及法新社）

近年虛擬貨幣日漸流行，不少黑客就利用公眾對加密貨幣的興趣進行詐騙。Google Play商店近日強行下架8款虛擬挖礦的Android應用程式（Apps），原因在於這些程式涉嫌以引導用戶訂閱、點擊垃圾廣告進行詐騙。

據外媒Threatpost報道，被Google Play下架的Apps稱可幫用戶挖掘各式加密貨幣，如比特幣（Bitcoin）等，以假冒的UI介面提供挖礦計算器之類的顯示畫面，卻在暗中進行各種詐騙、投放垃圾廣告賺取不當牟利。更誘導用戶觀看廣告以提高挖礦速度，假借提供可強化挖礦能力的訂閱方案向用戶索取費用，甚至暗中私自幫用戶擅自訂閱偷扣款，然而受害者無法從應用程式中賺取任何收入。

目前這8款蓄意詐騙的惡意應用程式，分別為：下載量逾10萬次的BitFunds、Bitcoin Miner、Bitcoin（BTC）、Crypto Holic、Daily Bitcoin Rewards、Bitcoin 2021、MineBit Pro 與Ethereum（ETH），都已被Google強制從Play Store下架。

【虛擬貨幣】加密貨幣雖然複雜 但不會消失

據網絡安全公司Trend Micro報告指出，上述8個惡意應用程式誘使受害者觀看廣告，並使他們支付平均月費15美元（約117港元）到189.99美元（約1,480港元）的訂閱服務，另要求他們在沒有得到任何東西的情況下，支付增加的挖礦能力作回報。

另Trend Micro表示，仍有120多個虛假的加密貨幣挖掘應用程式在線上活躍。該公司指出，這些應用程式涉嫌欺騙用戶觀看廣告，並在一年內影響全球逾4,500名用戶。

【人工智能】企業 AI 應用加速在即 善用部署方案免墮後

【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果 4月發現可疑安全漏洞

責任編輯：張凱琳