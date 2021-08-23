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【內地熱話】男子於地鐵跌到一臉血　醒來說要上班　網民：打工人只拼命

環球政經 14:46 2021/08/23

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打工仔若在上班日生病又或是遇上意外，多會請假休息，但有部分人則會選擇繼續上班。在內地，有男子於地鐵跌到一臉血，醒來後卻說要上班，讓不少網民大嘆心酸。

據內媒報道，事情發生於上海地鐵18號線，有一名男子疑出現癲癇，並倒在車廂內，摔破眼角、一臉都是血，而該男子醒來後第一句話說：「我要上班」。報道提及，駐站民警及軌交人員救助，男子恢復意識後則表示，可自行前往醫院處理傷口。

這件事在微博上引起不少討論聲音，有網民對男子受傷仍要上班一事，大嘆是打工仔的心酸，「打工人的現狀，不敢請假不敢生病，甚至遲到都顫顫兢兢怕扣錢」、「又心疼又心酸，之前在地鐵痛經暈倒醒來後第一個請示的是領導，不是別人」、「我們打工人只拼命」。有人則直言，該名男子應立即休假，「要是我肯定立刻拍照告訴領導我要調休」。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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