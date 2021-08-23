【十四五規劃】發改委：支持香港推動人民幣資金跨境投融資　任志剛再提港股設人民幣交易選項

▲ 【十四五宣講會】發改委：支持香港推動人民幣資金跨境投融資 任志剛再提港股設人民幣交易選項

香港今早舉行「十四五」規劃宣講會，國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉在會上提及支持香港做強內功。在金融領域上，胡朝暉提及，十四五規劃支持香港推動更多離岸人民幣跨境投融資活動，令香港作為離岸人民幣業務樞紐、資產管理中心、風險管理中心，支持有競爭力的內地企業到港上市，擴大內地和香港金融市場互聯互通，也研究更多以人民幣交易的產品，發展綠色金融。

胡朝暉又提及香港航空樞紐角色，支持香港第三條跑道建設，建立粵港澳三地空管協調機制，支持粵港澳港口加強基礎設施聯通，加快構建優勢互補、互惠共贏的港口航運物流和配套服務體系。

他也提及，當局會便利港澳居民在大灣區內地買樓、就學、就業和社會保障等，便利港澳居民可安排子女在大灣區內地接受教育，同時搭建大灣區青年職業技能培訓和就業通道，鼓勵青年到大灣區內地實習和就業等。

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香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛在宣講會台上討論環節，再次建議推動香港股票市場可設有人民幣計價選項，認為單是增加5、60家恒指成份股可用人民幣買賣，都可以令人民幣投資使用量增加，稱自己已提議近兩、三年，並重申建議不是取代港元地位，而是設有額外選項。

他其後補充，讓投資者可自由選擇使用人民幣報價、交易、結算，包括以人民幣買、以港元計價賣，都可以增加使用量，認為當有更多人期望希望人民幣投資，港元因應股市波動而引發的資金流出流入也會減少，令港元匯價穩定，也不會削弱港元地位。

同場討論的人民銀行金融研究所所長周誠君稱，香港有全世界最多的離允岸人民幣存款、處理最多SWIFT 離岸人民幣交易量，在境外市場中最具有最充沛條件在經濟活動使用人民幣，完全可行，但重申內地未全面開放金融資本帳，與香港的資金流向仍有一定限制，而兩地已搭建不同橋樑、渠道聯接。

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編輯：麥德銘