  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽　希望獲得更高薪酬

商業 13:55 2021/08/23

分享：

有調查指，在美國近三分之二的人正尋找一份新工作，主因是想獲得更高的薪酬。

疫情驅使全球多地失業率高企，但實際上不少員工仍然希望跳槽。有調查指，在美國近三分之二的人正尋找一份新工作，主因是想獲得更高的薪酬。

【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成

普華永道（PwC）對 1,007名全職和兼職美國員工以及 752 名企業高層進行了調查，結果發現，近十分之九的公司高層均稱員工流失率高於正常水平。自春季以來，尋找新工作的員工人數量幾乎翻了一倍。大約 64% 的受訪者表示，正在8 月初正在尋找新工作，這數字相比5月份時調查所得的36%有所增加。

普華永道首席客戶主任Neil Dhar表示，這是一個重大躍升，許多員工正在尋求改變。其中，西班牙裔員工和黑人員工相比白人員工更渴望跳槽，分別為82% 、67%及57%。許多人希望轉工的最大原因是想獲得更高的薪酬，而女性與男性的佔比分別為46%及34%。 

事實上，許多美國公司都意識到這一點，故已相繼提高了工資，例如華爾街投行的美國銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利也提高了分析師的薪酬。零售商和連鎖餐廳包括Costco、麥當勞和Under Armour，也將最低工資提高到 15 美元或更高，以吸引更多人應徵。 

除了薪酬外，員工認為更好的福利和職業發展是驅使其轉工的因素。Neil Dhar表示，企業高層們一般很清楚員工為什麼會跳槽，但他們在激勵措施方面仍做得不足夠。他建議，公司不僅要提供更好的薪酬，還要優先考慮提供更多員工福利，例如安排更靈活的工作模式和其他福利。

他又指，目前很難預測美國跳槽率是否會持續高企，但相信會因行業而異，因個別行業如金融服務可能已達到了求職高峰，至於其他行業如科技業則或還末達到頂峰，故數字將繼續走高。

【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【招聘會】勞工處下週辦招聘會　逾3200個職位空缺　月薪介乎1.1萬至1.9萬
2021/08/13
【招聘會】勞工處下週辦招聘會　逾3200個職位空缺　月薪介乎1.1萬至1.9萬
【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成
2021/08/20
【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成
【職位空缺】土地註冊處、教育局聘合約文員及助理　只需中五學歷月薪13,500元起
2021/08/15
【職位空缺】土地註冊處、教育局聘合約文員及助理　只需中五學歷月薪13,500元起
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率
2021/08/19
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率

你可能感興趣

【招聘會】勞工處下週辦招聘會　逾3200個職位空缺　月薪介乎1.1萬至1.9萬
14:00 2021/08/13
【招聘會】勞工處下週辦招聘會　逾3200個職位空缺　月薪介乎1.1萬至1.9萬
【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成
20:40 2021/08/20
【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成
【職位空缺】土地註冊處、教育局聘合約文員及助理　只需中五學歷月薪13,500元起
17:10 2021/08/15
【職位空缺】土地註冊處、教育局聘合約文員及助理　只需中五學歷月薪13,500元起
疫情 員工福利 跳槽 失業 零售 美元 失業率

上一篇文章

【Instagram】Instagram推中文版「家長指南」　鼓勵家長與孩子共建安全網絡使用習慣

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】馬莎百貨利潤升級計劃成功　銷售額如何超乎預期？　
【疫市營商】馬莎百貨利潤升級計劃成功　銷售額如何超乎預期？　
【電腦節2021】「在家工作」銷售效應已過　參展商表示電腦生意額回落
【電腦節2021】「在家工作」銷售效應已過　參展商表示電腦生意額回落
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月
【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月
【電腦節2021】電腦節人流大減？　電腦節展商積極推銷（多圖）
【電腦節2021】電腦節人流大減？　電腦節展商積極推銷（多圖）
日本星巴克關門前3小時　將過期食品8折　冀減少食物浪費
日本星巴克關門前3小時　將過期食品8折　冀減少食物浪費