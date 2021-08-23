【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽　希望獲得更高薪酬

▲ 有調查指，在美國近三分之二的人正尋找一份新工作，主因是想獲得更高的薪酬。

疫情驅使全球多地失業率高企，但實際上不少員工仍然希望跳槽。有調查指，在美國近三分之二的人正尋找一份新工作，主因是想獲得更高的薪酬。

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普華永道（PwC）對 1,007名全職和兼職美國員工以及 752 名企業高層進行了調查，結果發現，近十分之九的公司高層均稱員工流失率高於正常水平。自春季以來，尋找新工作的員工人數量幾乎翻了一倍。大約 64% 的受訪者表示，正在8 月初正在尋找新工作，這數字相比5月份時調查所得的36%有所增加。

普華永道首席客戶主任Neil Dhar表示，這是一個重大躍升，許多員工正在尋求改變。其中，西班牙裔員工和黑人員工相比白人員工更渴望跳槽，分別為82% 、67%及57%。許多人希望轉工的最大原因是想獲得更高的薪酬，而女性與男性的佔比分別為46%及34%。

事實上，許多美國公司都意識到這一點，故已相繼提高了工資，例如華爾街投行的美國銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利也提高了分析師的薪酬。零售商和連鎖餐廳包括Costco、麥當勞和Under Armour，也將最低工資提高到 15 美元或更高，以吸引更多人應徵。

除了薪酬外，員工認為更好的福利和職業發展是驅使其轉工的因素。Neil Dhar表示，企業高層們一般很清楚員工為什麼會跳槽，但他們在激勵措施方面仍做得不足夠。他建議，公司不僅要提供更好的薪酬，還要優先考慮提供更多員工福利，例如安排更靈活的工作模式和其他福利。

他又指，目前很難預測美國跳槽率是否會持續高企，但相信會因行業而異，因個別行業如金融服務可能已達到了求職高峰，至於其他行業如科技業則或還末達到頂峰，故數字將繼續走高。

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責任編輯：蘇穎琪