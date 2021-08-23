【阿里巴巴】阿里雲洩露用戶註冊訊息、阿里巴巴：2019年一員工違紀　午後股價跌近4%（第二版）

▲ 阿里雲未經同意下泄露用戶數據。

內媒報道，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲涉未經用戶同意下，將用戶注冊數據泄露予第三方合作公司。報道引述網上流傳一份淅江省通信管理局的回覆信表示，當局已收到相關投訴材料，並已責令阿里雲改正有關問題。

網上流傳一份淅江省通信管理局的回覆信指，阿里雲早在2019年11月時，已出現泄露用戶數據予第三方合作公司的情況。內媒報道指，淅江省通信管理局相關負責人回應指，該份回覆信內容屬實。

事件在網絡流傳後，阿里巴巴回應稱，該投訴發生在2019年「雙11」前後，涉及一名阿里雲電銷員工違反公司紀律。阿里巴巴稱，公司嚴禁員工向第三方洩露用戶註冊信息，已嚴肅處理事件，強化、改進人員管理。

杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴 中紀委整頓杭州「親清政商關係」，可見【下一頁】

阿里巴巴午後最新跌近4%，至下午3時48分，現報151.6元，跌4%，盤中低見151.2元，成交額達93.95億。

▲ 網上流傳的文件。

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編輯﹕賴奕羚