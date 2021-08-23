莫里森承認澳洲難「清零」考慮7成人打完針解封

澳洲與新西蘭近期的新冠肺炎疫情惡化，多地實施嚴格封城措施。澳洲總理莫里森周日（22日）警告澳洲解封後確診數字勢必增加，承認澳洲幾乎不可回到「清零」狀態。莫里森表示政府打算調整抗疫策略，重點關注重症患者數字。新西蘭衛生官員同日表示，Delta變種令新西蘭措施變得不足，未來或需解封。

新西蘭封城首日再增6確診 全屬Delta變種 【下一頁】

澳洲當局為抑制Delta變種（印度首先發現）散播，自6月下旬實施封城。民眾不滿長期封城，墨爾本及悉尼上周六（21日）都有反封城示威，數百人被捕。

莫里森（Scott Morrison）周日在澳洲媒體發表文章表示，澳洲政府打算調整抗疫重點，由減少確診人數改為重點關注重症患者住院人數。

莫里森指，澳洲公共醫療系統足以應付新冠確診個案增加的情況。他表示意識到嚴格防疫措施對澳洲民眾，及企業造成沉重打擊，但強調封城仍是必要措施。他表示澳洲政府將繼續提供經濟及醫療支援，協助民眾渡過難關。

澳洲墨爾本所在州6度封城 悉尼連續2日逾200確診 【下一頁】

莫里森指封城措施不會持續太久。他雖然無提及解封具體時間，但暗示一旦澳洲疫苗完成接種率達至70%至80%就可解封，而現時的疫苗完成接種率不足24%。莫里森同時警告，解封後的確診數字難免會增加。

悉尼周日宣布，過去24小時新增830宗新冠確診個案，是自6月底實施封城措施以來單日最多。

責任編輯：李俊儀