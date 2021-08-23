【業績︱內房股】奧園：爭取年底有息負債降至1000億人幣以下　料明年底融資「三道紅綫」全達標

▲ 奧園料明年底融資「三道紅綫」全達標

中國奧園 （03883） 上半年少賺13.6%至20.9億元（人民幣，下同），核心淨利潤為28.7億元，核心淨利潤率為8.8%。截至6月底止，淨負債率為80.7%，現金短債比為1.3倍，剔除預收款項後資產負債率78.5%，奧園管理層預期，明年底融資「三道紅綫」可完全達標，並料今年底有息負債按年跌10%至15%，爭取降至1000億元水平以下。

中國奧園提議集團內部重組，看【下一頁】

奧園管理層提到，下半年公司到期的債務約為200億元，目前已償還了約50億元的債務，由於下半年預期銷售回款還有逾700億元，對還貸能力有信心。公司又指，現時主要任務是透過長期債務置換短期債務，令短債降至較合理的水平。

截至6月底止，總借貸規模為1113億元，其中短期借貸佔46%，為517億元。期內，平均利率降至7%。

拿地方面，除了收併購，公司積極發展城市更新，上半年奧園轉化可售貨值135億元，預期2021年至2024年轉化可售貨值約2024億元。

今年毛利率指引25%以上

期內，營業額按年增15%至325.1億元，物業合同銷售增長33%至675.8億元。毛利率按年跌4.3個百分點至25%，奧園指出，維持今年指引為25%以上，未來一至兩年投資拿地、舊改、收併購等的投資標準會以不低於25%的毛利率水平進行。

自奧園上市以來，大股東、高管增持及回購股份，累計達到10.3億港元。問及會否回購公司股份，奧園主席郭梓文指，對公司的前景充滿信心，以往亦已多次增持，不排除在未來會繼續增持公司股份。

對於行業前景，管理層指，調控對行業造成一定壓力，但現時的政策更加合理，行業整體處於較健康的狀況。

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編輯：袁諾曦