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【港交所股價】港交所推A股期貨有期　高盛看601元、兩月間籲賣變籲買（附常見問題圖解）

股市 16:14 2021/08/23

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【港交所股價】港交所推A股期貨有期　高盛上調目標價、兩月間籲賣變籲買（附常見問題圖解）

港交所 （00388） 上周獲批在10月18日推出MSCI A股期貨合約，令市場驚喜，多家券商看好產品可成為港交所王牌期貨產品。多家券商調升港交所投資評級或目標價，當中高盛從7月初將評級由「沽售」升至「中性」後，最新因應A股期貨推出有期，再上調港交所投資評級至「買入」評級，目標價由506元增至601元。

自港交所2019年獲得MSCI授權可推A股期貨，產品一直被券商視為港交所業績和股價催升因素，但逾兩年未有進程下，各券商對港交所估值更多基於港股成交額、股票組合估算。產品突然有所突破，成為券商重新估值機會。

港交所周一股價全日升5.7%，收報489.4元，成交49億元。

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高盛發表報告，一方面調升港交所評級至買入，同一時間下調新加坡交易所評級至中性。

高盛指出，以目前滬深港通北向交易日均成交100億美元、外資持股A股達3800億美元，新加坡富時A50指數期貨日均名義成交約70億美元，相當於正股日均成交6成，較期指、國指期貨名義成交可達正股成交1.6倍遜色，反映A股期貨滲透率有待提升。

高盛預期，當A股期貨合約成交成熟，交易量將會是期指和國指的總和，雖然MSCI以全新指數推出A股期貨，國際投資者需時適應。

高盛預計，2025年產品就可以變得成熟，香港、新加坡的A股期貨名義交投額，可相當於屆時北向交易成交的2倍，即相當於400億美元，因應港交所在滬深港通的獨家地位，港交所的MSCI A股期貨可佔9成成交。

高盛繼而調高港交所明年至2025年的盈利預測，目標價601元相當於2025年經折現市盈率的43倍。

美銀、大摩分別料A股期貨可為港交所帶來首年收入7億至10億

美銀證券提升港交所評級至「買入」，予目標價529元。美銀認為A股期貨可增加海外基金參與，令港交所作為投資A股的門戶角色更重，參考新加坡同類產品經驗，美銀預期A股期貨可為港交所2022年帶來7億元收入，相當於3%收入，若果需求增加更可貢獻5%。

大摩同樣視港交所取得A股期貨為重大里程碑，令長期資金進場，並且令香港有更多A股衍生產品可推出，預計產品明年貢獻港交所收入10億元。

港交所10月18日推MSCI中國A50期貨，更多詳情可見【下一頁】

港交所推出MSCI A股期貨之前，在中國境外，只有新加坡交易所設有富時A50指數期貨，該產品為新交所最熱門的股票期貨之一，上周日均成交量達30萬張以上，上周五中港股市大波動時，單日成交逾50萬張，最新未平倉合約76.4萬張。恒指期貨上周五交投量則為17萬張，最新未平倉合約11.5萬張。

不過，新交所富時A50指數期貨名義合約金額較恒指期貨少，A50指數期貨以1點1美元計，每張合約價值約1.5萬美元，未平倉合約名義額折合約879億港元。恒指期貨1點50港元，每張合約價值逾125萬元，最新未平倉合約達逾1400億港元。

（第二版更新高盛報告）

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【A股期貨】陳茂波：港交所推A股期貨合約令本港金融產品選項更豐富

【港交所388】花旗6月降港交所評級兼削目標價　港股成交弱、新股少、MSCI A股期貨合約推出無期

編輯：麥德銘

港股 期貨 A股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 目標價 新加坡 恒生指數 指數期貨 股票期貨

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