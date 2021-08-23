▲ 【港交所股價】港交所推A股期貨有期 高盛上調目標價、兩月間籲賣變籲買（附常見問題圖解）

港交所 （00388） 上周獲批在10月18日推出MSCI A股期貨合約，令市場驚喜，多家券商看好產品可成為一線交易的期貨產品，多家券商相繼調升港交所投資評級和目標價，當中高盛從7月初將評級由「沽售」升至「中性」後，最新因應A股期貨推出有期，再上調港交所投資評級至「買入」評級，目標價由506元增至601元。

自港交所2019年獲得MSCI授權可推A股期貨，產品一直被券商視為港交所業績和股價催升因素，但逾兩年未有進程下，各券商對港交所估值更多基於港股成交額、股票組合估算。港交所周一股價升6%，最新報490.2元，成交33億元。

美銀證券提升港交所評級至「買入」，予目標價529元。美銀認為A股期貨可增加海外基金參與，令港交所作為投資A股的門戶角色更重，參考新加坡同類產品經驗，美銀預期A股期貨可為港交所2022年帶來7億元收入，相當於3%收入，若果需求增加更可貢獻5%。

大摩同樣視港交所取得A股期貨為重大里程碑，令長期資金進場，並且令香港有更多A股衍生產品可推出，預計產品明年貢獻港交所收入10億元。

港交所10月18日推MSCI中國A50期貨，更多詳情可見【下一頁】

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港交所推出MSCI A股期貨之前，在中國境外，只有新加坡交易所設有富時A50指數期貨，該產品為新交所最熱門的股票期貨之一，上周日均成交量達30萬張以上，上周五中港股市大波動時，單日成交逾50萬張，最新未平倉合約76.4萬張。恒指期貨上周五交投量則為17萬張，最新未平倉合約11.5萬張。

不過，新交所富時A50指數期貨名義合約金額較恒指期貨少，A50指數期貨以1點1美元計，每張合約價值約1.5萬美元，未平倉合約名義額折合約879億港元。恒指期貨1點50港元，每張合約價值逾125萬元，最新未平倉合約達逾1400億港元。

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編輯：麥德銘