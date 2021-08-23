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阿富汗貨幣貶值恐買唔到麵包 經濟料萎縮兩成

環球社會熱點 13:14 2021/08/23

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阿富汗多項日用品的物價飆升，而阿富汗貨幣卻急速貶值。

塔利班掌權後政局未穩，阿富汗政府於美國的資產更遭到凍結。阿富汗多項日用品的物價飆升，而阿富汗貨幣阿富汗尼（Afghani）卻急速貶值。有專家警告如塔利班無法向市場注入大量現金穩定匯價，阿富汗尼倘繼續貶值，平民恐怕連麵包都買不到。

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阿富汗各地提款機的現金已被民眾提取一空，當地銀行仍處於關閉狀態。再加上阿富汗政府約9億美元（約70.2億港元）的儲備遭到凍結，阿富汗的經濟狀況引起憂慮。

阿富汗央行前行長艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）上周已逃離國家，他更警告阿富汗通脹率可能將達雙位數。

根據世界銀行數據，匯款佔阿富汗國內生產總值約4%，相等於每年8億美元（約62.4億港元），但目前外國援助與匯款都受阻。

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阿富汗尼近期持續貶值。阿富汗街頭找換店重開後，阿富汗尼匯率跌至86兌一美元，較喀布爾失守前80兌一美元明顯貶值。

英國海外發展研究所研究員史密斯（Graeme Smith）認為，如果塔利班未能注入足夠現金來捍衛阿富汗尼匯率，會存在貨幣貶值的真正風險，甚至憂慮普通民眾要在街頭買麵包也成問題。

惠譽旗下研究機構Fitch Solutions預測，阿富汗經濟今年會萎縮20%，而阿富汗尼匯率更可能進一步下滑。

責任編輯：鄭錦玲

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