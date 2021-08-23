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財經台今日精選（2021年8月23日）

股市 18:15 2021/08/23

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財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

今日「財經台」精選短片：

先瑞達醫療（06669）明上市　追揸沽建議

李寧2331「染藍」股價曾漲逾半成　值得追買？

港股業績潮未完　兩隻股份值得留意

更多財經資訊節目，登入「財經台

今日節目足本版↓

下午3時45分－ET講股通

下午1時正－石Sir午市閒談

上午11時55分－ET午市精點

上午9時00分－ET開市直擊

上午7時正－ET財經早點1分鐘

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