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【PS5】新款PS5主機現身澳洲門市　僅改變機座螺絲

科技 13:30 2021/08/23

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在原版PS5仍缺貨之際，Sony近日就推出「改版」PS5全新機型，換上可旋轉式的螺絲零件，而且更正式在澳洲實體門市發售。

Sony次世代主機PS5推出超過半年，至今在世界各地仍是大缺貨，不少機迷都還未能入手。在原版PS5仍缺貨之際，Sony近日就推出「改版」PS5全新機型，換上可旋轉式的螺絲零件，而且更正式在澳洲實體門市發售。

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據澳洲媒體Press-Start報道指，型號為「CFI-1102A」的光碟版PS5主機，近日在澳洲門市現身。據資料顯示，這款小改版的PS5機型，機身硬件規格配置與售價均維持不變，主要是將主機底座的螺絲，改為採用讓玩家可自行手動旋轉的款式，毋需再利用 「士巴拿」，就可以固定主機。

除光碟版新機型改換上可旋轉式的螺絲零件外，早前日本官方表示型號為「CFI-1100B01」的數位版PS5，也會使用新型可手動扣緊的螺絲，並已於七月率先於日本地區出貨。而且該份說明書提到新型號的PS5數位版主機，機身比原版要略輕3百克，但說明書就未具體指出，機身重量減輕的地方是哪裡。

【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年　突破11.7億元銷售大關

責任編輯：曾曉汶

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