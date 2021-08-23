▲ 【萬洲內鬥】萬洲5點澄清「太子爺」指控 萬隆否認私收兩億美元、為CEO人選護航

萬洲國際 （00288） 罷免主席萬隆兒子萬洪建執董職務後，萬洪建上周發文指斥萬隆在多項交易無申報利益，也質疑新任行政總裁郭麗軍非最佳人選。萬洲國際於周一發布長7頁通告，5點反駁萬洪建指控，包括否認萬洪建在雙匯發展重組時，私收並出售2億美元股份。

萬洪建上周發文引發萬洲國際股價急跌，萬洲半日股價升4%，午後升幅擴大至5%，最新報6.13元，成交3.17億元。

萬洲「太子爺」指父無申報利益 萬洲：指控失實，可見【下一頁】

萬洲在通告列出萬洪建的5點指控，包括：

1）萬洪建指控萬洲將深圳上市的雙匯發展資金轉移境外

萬洲稱公司定位是分別在中國、美國投資豬肉產業，萬洲表示，雙匯發展（深：000895）是公司間接非全資附屬公司，一直按照中國有關資金及外匯管制的相關規則及法規以及程序營運。

雙匯也訂立協議，向萬洲國際取貨凍肉製品及其他原材料產品，資金不時從雙匯旗下在岸戶口轉移至萬洲國際旗下香港戶口，結付貿易應付款項。萬洲也承認過往曾向雙匯出售部分附屬公司少數權益。

2） 萬洪建指控萬隆和秘書完成收購史密斯菲爾德，從公司取得50億港元獎金，也未有按承諾向團隊授予3.5億獎勵股份

萬洲承認向萬隆、楊摯君發行時值5.97億美元（約46.5億港元）股份，以及按二零一三年股份獎勵計劃，2017年向萬隆授出逾3.5億股，強調相關股份發行及獎勵乃根據相關規則及法規妥為管理。

3） 萬洪建指控萬隆和郭麗軍，令雙匯以高於市價4800美元的每噸價格，從美國進口豬肉，令公司存貨撇銷損失人民幣8億元

萬洲稱，進口交易價為市場價格，按同期同品質的類似產品平均採購價為基礎，參照向非關聯方銷售的賣方相關價格而定。

萬洲表示，今年上半年在中國進口肉類存貨為164,000公噸，當中也有非美國豬肉，雙匯因應中國內地生豬價下跌，已計提存貨減值撥備1.26億元人民幣。由於進口交易的未變現收益╱虧損已於萬洲國際的綜合賬目對銷，今年上半年期間毋須就有關存貨計提減值虧損。

4）萬洪建指控郭麗軍因外匯對沖及豬肉進口造成重大損失，不具備資格晉升行政總裁

萬洲就重列郭麗軍簡歷，支持其為最佳人選，並指郭未有令萬洲就中國的進口肉類存貨產生任何減值虧損，而期內人民幣兌美元及港元的匯率波動，集團金融衍生工具公平值虧損，金額並不重大，少於所呈報年內溢利的3%。

5）萬洪建指控萬隆在2007年雙匯重組時，無償取得雙匯發展5%的股權，以2億美元出售後未申報或交稅

萬洲表示，萬隆和被指向萬隆無償送出5%股權的鼎暉投資「書面否認」指控。萬洲表示，從2007年至今，雙匯最大公眾股東股權介乎0.95%至3.66%，而3.66%為中央結算系統（即深股通投資者）。公司稱：

經作出一切在各情況下屬合理的查詢後，就本公司所悉，本公司 概不知悉有任何事宜可合理導致其不同意5%股份指控屬失實。

相關文章：

【業績｜豬肉股】萬隆辭任萬洲國際CEO、二子任副主席 長子萬洪建回應不再回萬洲

【萬洲糾紛】萬洲DQ太子爺 萬洪建傳自爆遭父斥責後頭撞玻璃櫃

編輯：麥德銘