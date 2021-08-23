【業績│體育用品股】特步中期息增77%至11.5仙　上半年多賺72%　料下半年利潤高於上半年

▲ 特步上半年多賺72% 中期息增77%至11.5仙

特步 （01368） 上半年盈利按年升72%至4.3億元人民幣，中期息增76.9%至11.5港仙，派息比率為60%。期內，收入按年升12.4%至41.35億元人民幣，鞋履、服裝及配飾分別佔63%、35%及2%，毛利率升1.3個百分點至41.8%。特步首席財務官楊鷺彬表示，目標下半年主品牌銷售增長達30%以上，料全年銷售增長達20%，有信心下半年利潤可高於上半年。

對於近兩個月的銷情況，主席兼行政總裁丁水波表示，鄭州水災對集團7至8月上旬的銷售有影響，有8%至9%的下降，但及後零售流水已重新回升。

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目標功能產品佔比達至少6成

近年內地興起國潮熱，丁水波表示，年青人對國潮的認知及認同日益增加，因此集團推出了專門系列，如少林系列，未來亦會逐步到一二綫城市開店，但主力仍在三、四綫城市。

他又指，目標未來功能運動產品的佔比由50%拓至60%至70%，當中時尚產品佔比為30%至40%。但由於時尚運動產品的單價較高，未來計劃將其價格提升20%至30%。

截至6月底止，集團於中國內地及海外共有6,015家主要由授權經銷商運營的特步品牌店舖。其中，在內地的第九代零售店數量為428間。丁水波表示，下半年開店數目不多，主要為店舖翻新及擴大店面。

至於特步兒童，上半年呈現顯著增長。截至6月底止，特步兒童在內地約有1,000個零售點，較去年底增加200間，預期下半年同樣淨開200家店。

料首家蓋世威自營店明年初開幕

特步指，蓋世威和帕拉丁的海外業務運營在今年上半年繼續受全球疫情狀況的不確性所影響。蓋世威的品牌重塑和業務重組仍在進行中，預期首家自營店將於2022年初在內地開幕。

另外，集團專注於優化帕拉丁的零售網絡及提升店效，因此上半年放慢了開店的步伐，特別是在中國內地，預計店舖擴張計劃將於2022年再次加速。

丁水波表示，現時新品牌（索康尼、邁樂、蓋世威和帕拉丁）約有30%門店盈利、20%門店達收支平衡，50%門店仍錄虧損。他指，維持此前給予的業績指引，料今年蓋世威和帕拉丁虧損介乎9000萬至1億元，索康尼及邁樂則蝕4000萬至5000萬元。

特步全日升9%，收報12.8元，全日成交約4.4億元。

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編輯：袁諾曦