【業績│體育用品股】特步上半年多賺72%　中期息增77%至11.5仙

▲ 特步上半年多賺72% 中期息增77%至11.5仙

特步 （01368） 上半年盈利按年升72%至4.3億元人民幣，中期息增76.9%至11.5港仙，派息比率為60%。期內，收入按年升12.4%至41.35億元人民幣，鞋履、服裝及配飾分別佔63%、35%及2%。上半年毛利率按年升1.3個百分點至41.8%。特步半日升5.5%，中午收市報12.36元，全日成交約1.1億元。

特步指，將加快索康尼、邁樂和帕拉丁在中國內地的開店進度，並專注於蓋世威的品牌重塑。四個新品牌的目標客戶群為具有高消費能力的高端客戶，預期將在未來為集團帶來動力。

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截至6月底止，集團於中國內地及海外共有6,015家主要由授權經銷商運營的特步品牌店舖。其中，在內地的第九代零售店數量為428間。

至於特步兒童，上半年呈現顯著增長。截至6月底止，特步兒童在內地約有1,000個零售點，較去年底增加200間。

料首家蓋世威自營店明年初開幕

特步指，蓋世威和帕拉丁的海外業務運營在今年上半年繼續受全球疫情狀況的不確性所影響。蓋世威的品牌重塑和業務重組仍在進行中，預期首家自營店將於2022年初在內地開幕。

另外，集團專注於優化帕拉丁的零售網絡及提升店效，因此上半年放慢了開店的步伐，特別是在中國內 地，預計店舖擴張計劃將於2022年再次加速。

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編輯：袁諾曦