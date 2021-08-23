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今日推介中電｜比亞迪電子、東方海外、華能國電、恒安、工行最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/23

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恒生指數中午收報25299點，升449點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中電 （00002） ，另亦會分析比亞迪電子 （00285） 、東方海外 （00316） 、華能國電 （00902） 、恒安 （01044） 、工行 （01398） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中電控股（00002） 比亞迪電子（00285） 東方海外（00316） 華能國際電力股份（00902） 恒安國際（01044） 工商銀行（01398） 石鏡泉

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【盈喜】玖紙升近半成　料全年基本利潤增不少於50%、受惠收入顯增
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