【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、歐股個別發展、美滙跌穿93

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）今晚本港10時將在全球央行年會上發言，市場關注鮑威爾會否釋放更多「收水」訊號。亞洲股市今日個別發展，美股期貨在亞洲交易時段造好。

即市走勢：

【17：16】鮑威爾（Jerome Powell）講話前夕，歐股個別發展，英國富時100指數現升0.04%、德國DAX指數現跌0.05%、法國CAC跌0.07%。美股期貨則保持升勢。

【13：04】美滙指數回落，跌穿93，最新報92.98。

【13：02】美股期貨造好，道指期息升0.1%，標指期貨升0.2%、納指期貨升0.4%。

==以下8月26日（周四）股市==

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五晚將在全球央行年會上發言，但數名儲局官員率先「放鷹」，釋放「收水」訊號，加上ISIS認自殺彈襲喀布爾機場，至少60死150傷，包括27美兵傷亡，也令外圍情緒謹慎，美股反覆回落。

道指收市跌192點，報35213點；標指跌26點，報4470點；納指跌96點，報14945點。

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超大型SaaS股績佳，獲資金追捧。巴菲特持股的Snowflake（美：SNOW）第二季度營收2.72億美元，按年增長104%，超市場預期，股價升7.7%。Salesforce（美：CRM）收入按年增長23%超預期，績後漲2.5%。

數名聯儲局官員贊成縮減買債，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儲局應盡快展開行動縮減買債，並在明年初結束，以防經濟過熱，並稱儲局正在努力就每月1200億美元的縮減購債計劃達成共識。

堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）也主張聯儲局下月起縮減購債，認為即使 Delta確診數目增加，美國經濟活動似乎並未因此放緩。

達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭則預計，明年美國將會加息，並傾向為期8個月來逐步縮減QE的計劃。

美國感染新冠住院人數近全年高位，加上美滙呈強，油價受壓，結束連升三天走勢。紐約期油收跌1.4%，報67.42美元。

貝萊德：美股創新高是合理 儲局收緊政策為時已晚

Brean Capital：聯儲局或將已取得的經濟成果輸給通脹

橋水聯席首席投資官：儲局減碼速度會比預期更快

焦點新聞：

【美國經濟數據】美次季GDP終值按季增6.6% 核心PCE物價指數增6.1%不變

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟回升至35.3萬人 多過預期

【美國縮表】鮑威爾發言前 兩聯儲局官員搶先表態支持縮減買債

【加息】韓國央行加息0.25厘 亞太區首個主要經濟疫情下加息

【美股焦點】Salesforce上季業績勝預期上調全年盈測 盤後曾升3%

【巴菲特持股】Snowflake上季收入大增103% 預估本財年市銷率仍近80倍

【新冠疫苗】輝瑞尋求美國全面批准新冠疫苗加強針

即市走勢︰

【02：42】紐約 10月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.38%，報67.42美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.18美元，跌幅1.63%，報71.07美元。

【02：07】美國疑ISIS發動喀布爾機場爆炸， 造成至少13人死亡，道指跌116點或0.3%， 報35288點；納指跌41點，報15000點；標指跌14點

【01：52】紐約12月黃金期貨收漲0.2%，報1795.20美元

【01：17】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.0917萬億美元

【01：10】美國財政部拍賣620億美元七年期國債，得標利率1.155%

【00：24】美銀上調標指成分股2021年每股收益預期

【00：24】道指跌46點，納指跌20點，標指跌9點

【23：34】道指跌60點，納指和標指一度跌0.6%，現同跌逾0.3%。

【22：28】聯儲局官員搶先表態支持縮減買債，美股全綫下跌，道指跌35點，納指及標指跌逾0.3%。

【22：03】道指升30點，納指和標指窄幅上落。

【21：32】美股開市，道指升41點，納指微跌3點，標指跌3點。

【18：22】道指期貨升1點，納指期貨跌逾0.2%。

【17：27】道指期貨跌8點，納指期貨跌近0.3%。

【16：39】美股期貨個別發展，道指期貨轉升，現升0.07%；標指期貨及納指期貨跌幅有所收窄，現分別跌0.07%及0.2%。

【16：37】市場觀望聯儲局會否披露對於減少買債的態度，投資氣氛審慎，歐股下滑，但跌幅有所收窄，英股跌0.4%、法國股市跌0.2%、德股跌0.5%。

【12：58】美國10年期債息略回落，最新報1.336厘。

【12：51】美股期貨下跌，道指期貨下0.05%、標指期貨跌0.1%、納指期貨跌0.2%。

【10：30】南韓央行宣布加息0.25厘至0.75厘，為近3年首次加息，也是新冠疫情全球大流行後首個加息的亞洲主要經濟體。

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==以下8月25日（周三）股市==

美股連日破頂，納指標指又創新高；債息上漲，投資者為即將舉行的Jackson Hole全球央行年會做好準備，10年期美債息升至1.351厘。道指收市升39點，報35405點；標指升9點，報4496點；納指升22點，報15041點。台媒報道，台積電（美：TSM）擬10月起全綫加價20%，股價漲4.39%，報117.03美元。

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美國原油庫存連續第三周下降，推動原紐約期油漲1.2%，收於68.36美元。黃金期貨價格周三錄得兩周多以來的最大單日跌幅，三個交易日以來首次收在1800美元之下。

市場繼續關注，聯儲局主席鮑威爾定於周五發表講話。有經濟學家預計，因為疫情不確定性仍存在，儲局可能等到8月非農就業數據後，才會給予明確的政策指引，縮減政策將在9月政策會議上更多的討論。

歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩（Philip Lane）稱，央行已經準備好，應付聯儲局一旦啟動減少買債後可能出現的市場波動。

另外，美國眾議院民主黨人通過3.5萬億美元的預算藍圖，並同意於9月27日前針對1萬億美元兩黨基建方案進行表決。

聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.147萬億美元，創歷史新高。

焦點新聞：

【芯片大戰】台積電芯片代工費傳加價一成 三星宣布16,000億港元投資芯片AI生科

【新股IPO】傳私募基金TPG計劃在美IPO 已聘請大摩高盛任保薦人

【科技股女股神】Cathie Wood：對中國樂觀程度高於悲觀 相信政府不是要阻止科技發展

即市走勢︰

【02：33】紐約 10月原油期貨收漲0.82美元，漲幅1.21%，報68.36美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收漲1.2美元，漲幅1.69%，報72.25美元

【02：32】道指升83點或0.2%，報35450點，納指升25點或0.2%，報15045點，標指升12點，報4498點。

【01：50】紐約 12月黃金期貨收跌1.0%，報1791.00美元

【00：57】標指即市首度升穿4500關，升14點，報4501點

【22：47】道指升70點，納指倒跌6點，標指升4點。

【22：21】道指轉漲21點，納指升近0.2%，標指升6點。台積電（美：TSM）傳全綫產品加價，股價漲逾6%。最大客戶蘋果（美：AAPL）跌0.5%。

【21：30】美股開市，道指跌24點，納指升0.1%，標指升2點。

【18：44】道指期貨升11點，納指期貨升11點或近0.1%。

【16：41】歐股普遍上升，但德國Ifo商業景氣指數遜預期，德國受壓，法蘭克福DAX指數早段偏軟，現時大致持平。

【16：30】道指期貨升24點，報35338點。納指期貨升0.2%或28點，報15384點。標指期貨升4點或0.1%，報4487點。

【12：55】比特幣跌穿5萬美元，最新於48,000美元關口爭持。

【12：45】美股期貨下跌，道指期貨跌0.1%、納指期貨跌0.03%、標指期貨跌0.1%。

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==以下8月24日（周二）股市==

中國科技股上漲，加上有市場人士預計儲局不會在周五全球央行年會上，公布縮減買債的細節。進一步提振市場氣氛，美股再度上升，納指標指創新高，納指首度突破15000點。

炒風再起，謎因股勁升，GME升3成，成交29億美元，AMC升兩成，成交更達94億美元，排名第三活躍。

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美股延續周一的升勢，美滙跌穿93關，報92.89，10年期債息升至1.2935厘水平，顯示避險情緒繼續降溫。道指收市升30點，報35366點；標指升6點，報4486點；納指升77點，報15019點。

京東、拼多多與阿里巴巴等熱門中概股造好，拼多多及騰訊音樂各勁彈逾22%及12%。

美國民主黨眾議員就基建與開支法案達成共識，最遲9月27日單獨表決1萬億美元基建法案。相關程序表決將於當地時間周二較後時間舉行。

分析員相信，由於疫情未明朗，聯儲局不會在全球央行年會上公布減少買債行動。高盛經濟學家提高聯儲局在11月宣布開始縮減買債規模的機率，從之前預測的25%提高到45%，並預測會選擇在每次會議上將買債量調低150億美元。

美元滙價持續受壓，紐約期金連續第二天收市站於1800美元上方。

美國8月里奇蒙德聯儲製造業指數為9，遠遜預期的24，上月為27。另外，美國7月新屋銷售為70.8萬戶，按月升3.1%，勝預期的69.7萬戶，上月由67.6萬戶修正至70.1萬戶。

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即市走勢︰

【22：43】道指升56點，納指升0.55%。

【22：17】道指升45點，納指升65點或0.43%，標指升10點。納指標指創新高。

【21：30】美股開市，道指升53點，標指升7點，納指升0.3%或48點。

【19：07】布蘭特期油曾升1.8%至70美元一桶，紐約期油升2%至66.85美元。

【18：08】道指期貨升15點，納指期貨升近0.3%。

【12：13】道指期貨升64點，報35400點；標指期貨升7點，報4486點；納指期貨升16點或0.1%，報15329點。

【10：10】調查：逾半美企、經濟師認為聯儲局政策過於寬鬆 通脹憂慮日增

【08：32】美國證交會就中國企業赴美IPO提出新披露要求

【07：51】滴滴據報暫停擴張英國及歐洲計劃 當地對如何處理乘客數據存憂

==以下8月23日（周一）股市==

市場避險情緒稍緩，油價反彈超過5%，科技及能源股獲投資者趁低吸納，帶動納指創新高，道指漲超過200點。道指收市升215點，報35335點；標指升37點，報4479點；納指破頂，升227點或1.55%，報14942點。

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美國食品及藥物管理局（FDA）於全面批准輝瑞與BioNTech疫苗。BioNTech（BNTX）漲9.6%、輝瑞（PFE）升2.5%。

亞馬遜再漲2.1%；油價回升帶動埃克森美孚及雪佛龍分別上揚4.1%及2.6%。

高盛發表報告力撐需求保持旺盛，紐約期油彈5.6%，收報65.64美元；布蘭特期油揚5.48%，報68.75美元。

美元顯著滑落，美滙指數跌0.54%，報93。金價延續升勢，創逾兩周新高。紐約期金收市升22.3美元，報1806.3美元。

市場密切關注周四至周五的Jackson Hole央行年會，尋覓有關縮減購債的線索。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話、美國核心通脹指標

【美國經濟】耶倫據報支持聯儲局主席鮑威爾連任 料拜登9月初有決定

【美國經濟數據】美8月Markit製造業PMI數據遜預期 7月成屋銷售按月升2%

即市走勢︰

【0：57】美股破頂後小幅回吐，道指升57點，納指升0.4%。

【0：10】道指升281點，納指升1.5%，標指漲近1%。

【23：09】油價反彈，紐約期油升6%，報65.9美元每桶。

【23：02】道指升256點，納指升近1.3%，標指漲近0.9%。大型科技股上漲，Alphabet（美：GOOG）升逾2%，Facebook（美：FB）及亞馬遜（美：AMZN）升逾1%。

【22：18】道指升250點，納指升1.1%。Google母企Alphabet（美：GOOG）、Nvidia（美：NVDA）股價創歷史新高，Tesla（美：TSLA）升逾3%。

【21：30】美股開市，道指漲185點，報35306點。標指漲22點，報4463點。納指漲0.5%，報14790點。

【19：52】道指期貨升160點，納指期貨升0.3%。

【17：51】道指期貨升128點，納指期貨升0.25。

【12：16】道指期貨升130點，報35250點；標指期貨升15點，報4456點；納指期貨升56點或近0.4%，報15149點。

【10：45】PayPal在英國推出加密貨幣服務 比特幣重上50000美元水平

【09：44】滴滴據報可能給予政府特殊權利股份

【07：30】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指重上35000關，納指漲1.2%，中概股普遍回揚。道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。歐股跟隨美股向上，英、法及德股分別倒升0.4%、0.3%及0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩