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【美股期貨】道指期貨升15點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）

股市 18:11 2021/08/24

分享：

美股動態不斷更新

市場避險情緒稍緩，標指和納指周一齊破頂，科技股及能源股造好，周二期貨市場亦持續造好。美國今日將公布7月新屋銷售數字、8月里奇蒙德聯儲製造業指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：08】道指期貨升15點，納指期貨升近0.3%。

【12：13】道指期貨升64點，報35400點；標指期貨升7點，報4486點；納指期貨升16點或0.1%，報15329點。

【10：10】調查：逾半美企、經濟師認為聯儲局政策過於寬鬆　通脹憂慮日增

【08：32】美國證交會就中國企業赴美IPO提出新披露要求

【07：51】滴滴據報暫停擴張英國及歐洲計劃　當地對如何處理乘客數據存憂

 

==以下8月23日（周一）股市==

市場避險情緒稍緩，油價反彈超過5%，科技及能源股獲投資者趁低吸納，帶動納指創新高，道指漲超過200點。道指收市升215點，報35335點；標指升37點，報4479點；納指破頂，升227點或1.55%，報14942點。

即睇美股收市：

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    +2

美國食品及藥物管理局（FDA）於全面批准輝瑞與BioNTech疫苗。BioNTech（BNTX）漲9.6%、輝瑞（PFE）升2.5%。

亞馬遜再漲2.1%；油價回升帶動埃克森美孚及雪佛龍分別上揚4.1%及2.6%。
高盛發表報告力撐需求保持旺盛，紐約期油彈5.6%，收報65.64美元；布蘭特期油揚5.48%，報68.75美元。

美元顯著滑落，美滙指數跌0.54%，報93。金價延續升勢，創逾兩周新高。紐約期金收市升22.3美元，報1806.3美元。

市場密切關注周四至周五的Jackson Hole央行年會，尋覓有關縮減購債的線索。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話、美國核心通脹指標

【美國經濟】耶倫據報支持聯儲局主席鮑威爾連任　料拜登9月初有決定

【美國經濟數據】美8月Markit製造業PMI數據遜預期　7月成屋銷售按月升2%

即市走勢︰

【0：10】道指升281點，納指升1.5%，標指漲近1%。

【23：09】油價反彈，紐約期油升6%，報65.9美元每桶。

【23：02】道指升256點，納指升近1.3%，標指漲近0.9%。大型科技股上漲，Alphabet（美：GOOG）升逾2%，Facebook（美：FB）及亞馬遜（美：AMZN）升逾1%。

【22：18】道指升250點，納指升1.1%。Google母企Alphabet（美：GOOG）、Nvidia（美：NVDA）股價創歷史新高，Tesla（美：TSLA）升逾3%。

【21：30】美股開市，道指漲185點，報35306點。標指漲22點，報4463點。納指漲0.5%，報14790點。

【19：52】道指期貨升160點，納指期貨升0.3%。

【17：51】道指期貨升128點，納指期貨升0.25。

【12：16】道指期貨升130點，報35250點；標指期貨升15點，報4456點；納指期貨升56點或近0.4%，報15149點。

【10：45】PayPal在英國推出加密貨幣服務　比特幣重上50000美元水平

【09：44】滴滴據報可能給予政府特殊權利股份

【07：30】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指重上35000關，納指漲1.2%，中概股普遍回揚。道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。歐股跟隨美股向上，英、法及德股分別倒升0.4%、0.3%及0.3%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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