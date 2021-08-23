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【美股期貨】道指期貨升130點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）

股市 12:23 2021/08/23

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美股動態不斷更新

美股上周五造好，道指升225點，美股期貨周一於亞洲時段續向上，其中道指期貨升130點，納指期貨升近0.4%。美國今日將公布分別8月製造業及服務業PMI初值、7月成屋銷售。至於本周市場聚焦於8月26日至28日舉行的Jackson Hole年度央行會議。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話、美國核心通脹指標

【美國經濟】耶倫據報支持聯儲局主席鮑威爾連任　料拜登9月初有決定

即市走勢︰

【12：16】道指期貨升130點，報35250點；標指期貨升15點，報4456點；納指期貨升56點或近0.4%，報15149點。

【10：45】PayPal在英國推出加密貨幣服務　比特幣重上50000美元水平

【09：44】滴滴據報可能給予政府特殊權利股份

【07：30】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指重上35000關，納指漲1.2%，中概股普遍回揚。道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。歐股跟隨美股向上，英、法及德股分別倒升0.4%、0.3%及0.3%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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