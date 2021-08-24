【美股市況】標指納指創新高　納指首升穿萬5點　Google、亞馬遜、FB升逾1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場避險情緒稍緩，美股延續周一的升勢，標指和納指破頂，後者首次突破15000點。美國8月里奇蒙德聯儲製造業指數為9，遠遜預期的24，上月為27。另外，美國7月新屋銷售為70.8萬戶，按月升3.1%，勝預期的69.7萬戶，上月由67.6萬戶修正至70.1萬戶。

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即市走勢︰

【22：43】道指升56點，納指升0.55%。

【22：17】道指升45點，納指升65點或0.43%，標指升10點。納指標指創新高。

【21：30】美股開市，道指升53點，標指升7點，納指升0.3%或48點。

【19：07】布蘭特期油曾升1.8%至70美元一桶，紐約期油升2%至66.85美元。

【18：08】道指期貨升15點，納指期貨升近0.3%。

【12：13】道指期貨升64點，報35400點；標指期貨升7點，報4486點；納指期貨升16點或0.1%，報15329點。

【10：10】調查：逾半美企、經濟師認為聯儲局政策過於寬鬆 通脹憂慮日增

【08：32】美國證交會就中國企業赴美IPO提出新披露要求

【07：51】滴滴據報暫停擴張英國及歐洲計劃 當地對如何處理乘客數據存憂

==以下8月23日（周一）股市==

市場避險情緒稍緩，油價反彈超過5%，科技及能源股獲投資者趁低吸納，帶動納指創新高，道指漲超過200點。道指收市升215點，報35335點；標指升37點，報4479點；納指破頂，升227點或1.55%，報14942點。

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美國食品及藥物管理局（FDA）於全面批准輝瑞與BioNTech疫苗。BioNTech（BNTX）漲9.6%、輝瑞（PFE）升2.5%。

亞馬遜再漲2.1%；油價回升帶動埃克森美孚及雪佛龍分別上揚4.1%及2.6%。

高盛發表報告力撐需求保持旺盛，紐約期油彈5.6%，收報65.64美元；布蘭特期油揚5.48%，報68.75美元。

美元顯著滑落，美滙指數跌0.54%，報93。金價延續升勢，創逾兩周新高。紐約期金收市升22.3美元，報1806.3美元。

市場密切關注周四至周五的Jackson Hole央行年會，尋覓有關縮減購債的線索。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話、美國核心通脹指標

【美國經濟】耶倫據報支持聯儲局主席鮑威爾連任 料拜登9月初有決定

【美國經濟數據】美8月Markit製造業PMI數據遜預期 7月成屋銷售按月升2%

即市走勢︰

【0：10】道指升281點，納指升1.5%，標指漲近1%。

【23：09】油價反彈，紐約期油升6%，報65.9美元每桶。

【23：02】道指升256點，納指升近1.3%，標指漲近0.9%。大型科技股上漲，Alphabet（美：GOOG）升逾2%，Facebook（美：FB）及亞馬遜（美：AMZN）升逾1%。

【22：18】道指升250點，納指升1.1%。Google母企Alphabet（美：GOOG）、Nvidia（美：NVDA）股價創歷史新高，Tesla（美：TSLA）升逾3%。

【21：30】美股開市，道指漲185點，報35306點。標指漲22點，報4463點。納指漲0.5%，報14790點。

【19：52】道指期貨升160點，納指期貨升0.3%。

【17：51】道指期貨升128點，納指期貨升0.25。

【12：16】道指期貨升130點，報35250點；標指期貨升15點，報4456點；納指期貨升56點或近0.4%，報15149點。

【10：45】PayPal在英國推出加密貨幣服務 比特幣重上50000美元水平

【09：44】滴滴據報可能給予政府特殊權利股份

【07：30】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指重上35000關，納指漲1.2%，中概股普遍回揚。道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。歐股跟隨美股向上，英、法及德股分別倒升0.4%、0.3%及0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩