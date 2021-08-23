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【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊

理財智慧 17:40 2021/08/23

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今天在網上相信很多人都被麥當勞的「麥樂雞」或者「籃神咭」洗版了吧？上星期麥當勞宣布自今日（23日）起，只需透過MIRROR成員姜濤、Anson Lo或 Edan 挑選的電子優惠券惠顧麥當勞，即可隨機獲得1款姜濤、Anson Lo或 Edan 的「籃神卡」！本周打頭陣的是姜濤精選套餐中的「20蚊歎9件麥樂雞配中汽水」，雖然套麥樂雞要今早11點才供應，但一大早已有大批粉絲在討論要如何下單，直到11點後，在多個ＭIRROR成員相關群組更瘋傳一張又一張的「麥樂雞」照片，或姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」的照片。

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有些幸運的粉絲買一份套餐已抽中心頭好，亦有粉絲一口氣買了6份套餐，卻竟獲得同一款「籃神咭」，大呼救命，希望找到其他粉絲交換，而最好笑的也莫過於有些前夫（MIRROR女粉絲的丈夫），都說今晚有「咕噜麥樂雞」做餸，大家熱衷交流，引起笑話連篇，現在網上更開設了「籃神咭」交換的群組呢！

【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕現姜濤，周日已亮燈，【見下頁】

不過話說回頭，這次麥當勞除了推出MIRROR成員精選套餐和「籃神咭」之外，亦跟匯豐銀行（00005）旗下電子錢包PayMe合作，推動 OMO（Online Merges Offline）消費模式，提供綫上至綫下的無縫餐飲體驗。雙方早前已為麥當勞 App 增設 PayMe 收款，即日顧客可於麥當勞餐，在付款櫃檯和自助點餐機下單時以 PayMe 進行直接支付。

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【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,【見下頁】

【姜濤代言滙豐】姜濤無處不在  邊啲品牌搵佢做過代言？,【見下頁】

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適逢麥當勞 App 週年慶，麥當勞更由即日起連續三星期於麥當勞 App 推出不同電子優惠券回饋用戶，推廣期內，顧客凡使用滙豐 PayMe 消費滿35元，便可即享減5元優惠，麥當勞 App 用戶可盡享雙重優惠獎賞，以超值價錢享受經典滋味。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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記者：張以正

 

盧瀚霆 呂爵安 姜濤 Mirror 港股 麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） PayMe 滙豐控股（00005）

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