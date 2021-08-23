登輝控股執董趙維光　帶領集團朝目標堅定進發  

登輝控股有限公司（下稱「登輝」）由衣物護理電器起家，發展至今，在海外市場逾30個國家及地區推出了咖啡機、烹調攪拌機、電蒸鍋等多元化的電熱家電產品。登輝公司秘書兼執行董事趙維光認為，「要成功搶佔市場先機，企業管理層前瞻性戰略成功與否至為重要。」

企業管理層的責任是領導團隊朝着目標堅定進發。趙維光分享︰「企業管理層要有明確的目標，並要與工作團隊保持雙向溝通，將管理層的目標深化成工作團隊的目標，才可以上下一心朝着同一方向邁進。」

逾80項技術專利 深知客戶需求

登輝致力為消費者提供中高端的電熱家電產品，從而提升用戶體驗及用家的生活水平。登輝擁有逾80項發明專利及實用新型專利，集團國內附屬公司獲認可為高新技術企業和廣東省專精特新中小企業。趙維光續指，為了擴大登輝在電熱家電行業的優勢和獨特性，集團在香港和惠州均設有研發部門；研發部門的領導團隊在產品工程、檢測程序和產品開發等多方面均擁有超過20年經驗，對產品使用者的需求非常熟悉，對客戶能提供專業的服務。「設立以香港為基地的研發中心是因為看準了香港政府在工業創新上所規劃的配套和發展，也因為香港的研發專才較具國際視野。相信這些優勢可加強集團的產品設計和開發能力，從而令產品組合更趨多元化。」

重質重量 業績亮眼

登輝的生產基地位於惠州，惠州廠房正按工業4.0標準有序地優化營運流程及生產設施，以提升生產效率和擴大產能。惠州生產基地採用垂直生產模式，嚴格控制由原材料到成品的生產流程和品質。趙維光表示，正是這種重視高品質、秉持自主研發和創新的營運模式，大大增加了客戶信任度和集團議價能力，逾半主要客戶與集團有超過10年的良好合作關係。

除了在產品研發方面具有獨特優勢外，登輝的業績也非常亮眼，屢獲資本市場認可。在2019年10月上市後，集團於2020年11月獲選福布斯亞洲200強上市中小企業，2021年5月更成為MSCI香港微型股指數成分股。趙維光認為堅實的財政基礎是令登輝能夠獲取佳績的原因。

增加盈利率 每1元也用得其所

趙維光表示，董事局的其中一個目標是穩健地持續提升股東回報率，從盈利率、資產使用率和資本結構三方面入手，提升業績回報。在資本結構方面，有別於一般企業的資產負債率約為40%，登輝則會控制在20%以內，低資產負債率確保有足夠的緩衝應付突如其來的金融市場風險。

他補充︰「提升盈利率不外乎增加營收、降低成本兩大方向。增加營收方面，登輝着意提高客戶滿意度以增加客戶定單，同時研發新產品，以開拓新客源；降低成本方面則不時檢討和改善企業營運和生產流程，例如在生產流程上減少重複工序和提升生產合格率。登輝着力提高資產使用率，令集團投資的每1元也能夠用得其所，以擴大營利空間。」

▲ 登輝在2019 年10 月於香港聯合交易所主板上市，之後一直保持亮眼的業績。

靈活部署 應對疫情挑戰

登輝能夠一直維持穩健的財務狀況，背後除了管理層有前瞻目光，各部門緊密配合外，在風險管理和財務管理上趙維光及其團隊亦擔當重要的角色。「財務管理要求嚴謹規範，企業營運則需要靈活變通。」趙維光分享︰「去年疫情充滿不確定性，董事局積極了解疫情的局勢變化，以及箇中利害關係，從而部署靈活的策略應對疫情全球大流行。」

他舉例指︰「在疫情初期，海外客戶對市況抱持觀望態度，在新增定單時相對保守，有見及此登輝為主要客戶短暫提供相對較長的數期，吸引客戶增加定單數量。往後在疫情下，歐洲封城和限制出行，令民眾減少外出消費，多了在家煮食和網上購物，宅經濟帶動了家電的銷量上升，集團的煮食電器也因而受益於此市場機遇，由於疫情已將消費者的消費行為從服務轉為消費者產品，故集團預期居家經濟將會持續一段時間。」

（資料由客戶提供）