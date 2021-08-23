【業績｜內房股】中海外上半年基礎盈利增10.9%　派中期息每股45港仙

▲ 中海外（00688）中午公佈中期業績。

中海外 （00688） 中午公佈中期業績，上半年盈利為207.8億元（人民幣，下同），按年增1.2%，扣除稅後投資物業公允價值變動後的基礎盈利為192.3億元，按年升10.9%。收入按年升21.7%，至1078.8億元。每股盈利為1.9元，擬派中期息每股45港仙，與去年同期持平。

中海外半日報17.96元，跌0.1%，以中午收市價計，周息率達2.5厘。中海外午後跌幅擴大，至下午1時20分，最新報17.78元，跌1.1%，成交額達2.17億。

上半年集團合約銷售額按年增20.5%，至2072.1億元，銷售樓面面積為1050萬平方米，按年增10%。期內集團在中國14個城市內新增20幅土地，購地金額513億元，新增總樓面面積489萬平方米。截至6月底，集團土地儲備合計9224萬平方米。

另外，截至6月底，集團總借貸金額為2284.5億元，其中一年內到期的借貸為452.3億元。銀行及其他借貸為1487.4億元，擔保票據及公司債券則為797.1億元。淨借貸比率為33.8%。集團指，截至6月底，集團資產負債率為60.2%，並未觸及「三條紅線」中的任何一條紅線。

展望下半年，集團預計，隨內地樓市調控政策頻密，相信下半年各項政策旨在落實「房住不炒」，以「穩地價、穩房價、穩預期」等原則，促進房地產市場平穩健康發展。集團預計，房地產金融下半年仍繼續收緊，下半年商品房銷售增速走低，相信全年銷售將保持平穩增長。

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編輯﹕賴奕羚