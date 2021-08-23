【A股布局】未按藥品集採協議供貨 有一A股藥企被重罰

國內最大的化學制藥企業之一、A股上市h的華北製藥（滬：600812）收到國家藥品集採首張「斷供罰單」，被列入「違規名單」，即在未來9個月不能參與國家藥品集中採購活動。結果，華北製藥周一（23日）中午收報9.14元（人民幣，下同），大挫9.7%。

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上周，國家組織藥品聯合採購辦公室發布，關於將華北制藥列入違規名單的公告。公告指出，第三批國家組織藥品集中採購品種布「洛芬緩釋膠囊」的中選企業華北製藥，因在山東省未能按協議供應約定採購量，經相關部門多次約談協商，供應情況仍未改善，華北製藥於2021年8月11日提出放棄中選資格。

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不過，放棄中選資格都不夠，經審議後，還要將華北製藥列入「違規名單」，取消自2021年8月11日至2022年5月10日參與國家組織藥品集中採購活動的申報資格，意味華北製藥將失去可能在年底進行的第六批國家藥品集採申報資格。

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雖然，公司布洛芬緩釋膠囊去年銷售收入為50.22萬元，佔公司全年營收的0.0044%；今年首7個月，該產品銷售收入293.81萬元，不會對公司當期經營業績產生重大影響。但問題在於國家第六批藥品集採的信息尚未公布，無法預測至2022年5月10日藥品集採活動及入選產品的銷售情況等對公司的影響，存在極大不確定性。

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記者：林衛