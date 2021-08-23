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【券商點睇】國內經濟面臨放緩壓力 A股業績下調空間大？

股樓投資 13:05 2021/08/23

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中國最新公布經濟數據均弱於預期，市場陸續下調往後的經濟增長預期。引述東吳證券資料，彭博綜合預測中國第三季經濟增速將降至5.9%，全年經濟增速由8.7%降至8.5%。

【A股布局】未按藥品集採協議供貨 有一A股藥企被重罰，請按【見下頁

該行參考歷史周期發現，經濟回落階段，A股盈利增速普遍下降，如2018年第三季至2019年第三季；2017年第三季至第四季；2011年第三季至2012年第三季等。2021年7、8月變更業績預測的公司中，下調公司數量佔比增多，由7月初28%升至42%。

【監管風暴】杭州開展「親清政商關係」專項治理 針對官員利益衝突，請按【見下頁

東吳證券指，考慮到下半年經濟增長預期可能引致收入預期下調，對非金融A股淨利潤同比增速預測由35%調低至30%，相信在政策進一步明確發力前，市場維持在區間上落，而政策進一步發力是時點在於，會否二次降準或降息，專項債提速、基建項目落地則是財政信號。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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另外，持續關注新舊基建，跟蹤國家重大工程項目落地。該行認為，基建成為下半年穩增長的重要抓手，涉及5G通信、工程機械、建材、建築、鋼鐵。「十四五」規劃重大工程項目中，短期穩增長包括交通運輸、電力新能源、工業互聯網、新材料、重大技術裝備等。

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記者：林衛

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