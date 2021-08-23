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【電子錢包】香港麥當勞餐廳及App　增設PayMe支付方式

商業 12:13 2021/08/23

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麥當勞即日起新增滙豐PayMe餐廳內電子支付方式，為顧客提供更多元化的OMO（線上線下融合）優質餐飲服務。

電子錢包支付愈趨普及。繼滙豐早前已為麥當勞App增設PayMe收款，即日起更進一步讓顧客可於麥當勞的餐廳，在付款櫃檯和自助點餐機下單時以PayMe進行付款，讓客人有更全面和便利的電子支付過程。

【疫市營商】港人愛日本清酒　出口金額超越中美　一田看準商機設清酒祭吸客

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞一直積極發展數碼化改革，致力為250萬麥當勞App用戶提供OMO（Online Merges Offline）線上至線下的無縫餐飲體驗，令更多顧客受惠，集團未來會繼續創造新世代用餐體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立至今短短四年，用戶人數已經超越250萬，日趨融入香港大眾的日常生活之中。是次非常高興與麥當勞合作，進一步擴闊PayMe的商戶網絡。

麥當勞近年大力發展數碼化轉型，自其手機應用程式推出以來，截至今年8月有超過250萬人次登記，應用程式將手機遙距點餐、電子支付、優惠券、營養資料等功能集於一身。適逢麥當勞App週年慶，麥當勞即日起連續三星期於麥當勞App推出不同電子優惠券回饋用戶，推廣期內，顧客凡使用滙豐PayMe消費滿港幣35元，便可即享減港幣5元優惠。

【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月

責任編輯：蘇穎琪

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