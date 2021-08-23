【ET午市精點】恒指迎反彈逾400點 港交所升過6% 股市 11:52 2021/08/23 分享： 港股今早高開後， 恒生指數一度升逾600點，重越二萬五千點關口。港股走勢如何？紅蟻資本投資總監李澤銘11時55分於《ET午市精點》為你分析。 立即點擊收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3039538 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低 李偉傑為你分析後市（附Time Code） 2021/08/20 【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低 李偉傑為你分析後市（附Time Code） 【ET午市精點】恒指曾急跌逾500點 科企龍頭要共同富裕（附Time Code） 2021/08/19 【ET午市精點】恒指曾急跌逾500點 科企龍頭要共同富裕（附Time Code） 【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code） 2021/08/18 【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code） 【ET午市精點】績優藍籌都撐不住 恒指跌穿26000點（附Time Code） 2021/08/17 【ET午市精點】績優藍籌都撐不住 恒指跌穿26000點（附Time Code） 【ET午市精點】恒指跌逾200點 內地7月經濟數據全遜預期（附Time code） 2021/08/16 【ET午市精點】恒指跌逾200點 內地7月經濟數據全遜預期（附Time code） 香港交易及結算所有限公司 指數 恒生指數 港股