  • 31°C
香港時間 : 2021823日 (一) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET午市精點】恒指迎反彈逾400點 港交所升過6%

股市 11:52 2021/08/23

分享：

港股今早高開後， 恒生指數一度升逾600點，重越二萬五千點關口。港股走勢如何？紅蟻資本投資總監李澤銘11時55分於《ET午市精點》為你分析。

立即點擊收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3039538

 

欄名 : ET午市精點

最新專欄文章 更多

【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低　李偉傑為你分析後市（附Time Code）
2021/08/20
【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低　李偉傑為你分析後市（附Time Code）
【ET午市精點】恒指曾急跌逾500點 科企龍頭要共同富裕（附Time Code）
2021/08/19
【ET午市精點】恒指曾急跌逾500點 科企龍頭要共同富裕（附Time Code）
【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code）
2021/08/18
【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code）
【ET午市精點】績優藍籌都撐不住　恒指跌穿26000點（附Time Code）
2021/08/17
【ET午市精點】績優藍籌都撐不住　恒指跌穿26000點（附Time Code）
【ET午市精點】恒指跌逾200點 內地7月經濟數據全遜預期（附Time code）
2021/08/16
【ET午市精點】恒指跌逾200點 內地7月經濟數據全遜預期（附Time code）
香港交易及結算所有限公司 指數 恒生指數 港股

上一篇文章

【海外升學】安盛及滙豐聯手推「海外升學萬全保」　每份保單送200元一田購物禮券

下一篇文章

【共同富裕】外媒：習近平今年提「共同富裕」次數倍增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」（第四版）
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」（第四版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元