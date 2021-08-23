【監管風暴】杭州開展「親清政商關係」專項治理 針對官員利益衝突

中國監管風暴蔓延至官員層面，杭州部署開展「影響親清政商關系突出問題」專項治理。資料顯示，專項治理覆蓋三方面，一是防止利益衝突事項自查自糾；二是違規借貸專項治理「回頭看」，三是規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為，措施涉及全體在職及近三年以來退休、離職的市管領導幹部。

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治理期間，杭州市重點明確了可能存在的10種利益衝突情形，要求領導干部進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。當局會根據自查申報的內容，結合信訪舉報和巡視巡察等反映的相關問題綫索，以抽查人數不少於自查人數的10%，對市管領導幹部問題糾改完成情況進行再檢查。據統計，自開展專項治理以來，各地各單位共組織24,849名相關幹部進行自查檢視。

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在領導幹部違規借貸專項治理「回頭看」中，為加強監督檢查，鞏固治理成果，有關部門對涉及相關人員和款項進行逐人逐筆核實，對發現未按規定報告或者存在違規借貸問題的，進行嚴肅問責，涉嫌違紀違法行為的堅決查處。



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本次專項治理要求，即便領導幹部本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。為進一步規範市管領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企，市紀委監委、市委組織部協同行動，組織部門結合領導幹部個人重大事項報告開展核查，紀檢監察機關則根據核查結果開展隨機抽查、重點查核，對未如實填報、未按規定糾改或糾改敷衍了事、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處，並加大案件查辦曝光力度。

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記者：林衛