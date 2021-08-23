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【共同富裕】外媒：習近平今年提「共同富裕」次數倍增

股市 11:47 2021/08/23

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【共同富裕】外媒：習近平今年提「共同富裕」次數倍增

中共總書記習近平近期多次重新引用毛澤東「共同富裕」理念，要求調節過高收入，「鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」。彭博統計，習近平有關「共同富裕」的言論急增，今年以來，「共同富裕」一詞在習近平的講話和會議上，出現次數較去年增逾一倍。

報道指，「共同富裕」在習近平掌權的頭8年裏偶有出現，從去年開始習近平就更經常地提到「共同富裕」並且已經加大了頻率。今年以來，這個詞在習近平的講話和會議上已經出現了65次，超過了2020年全年的30次。

為了響應，騰訊 （00700） 上周宣布投入500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計劃」。騰訊明言做法是對國家戰略的「積極響應」，發揮企業在「三次分配」的主觀能動性。

佐治亞州立大學研究中國政治溝通的Maria Repnikova指出，口號掛在嘴邊彰顯了習近平意圖的強度，另外口號通常反映新的政策方向或轉變，並可以釋放關於政策如何變化的訊號。

「共同富裕」概念最初由毛澤東引入中共文件，以反映對更平等社會的追求。在鄧小平時代，「共同富裕」更少被談起，將重心轉向發展經濟讓「一部分人先富起來」，最終將達到「共同富裕」。

相關文章：

【共同富裕】騰訊投500億元啟動共同富裕計劃　習近平近期多次提及（附短片）

【共同富裕】官媒頭版：建議適時開徵房產稅試驗　多隻內房跌逾3%

港股 騰訊控股（00700） 中國共產黨 政治 經濟 習近平

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