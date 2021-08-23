▲ 「Shop Small愛•賞•地道」專車將在2021 年 8 月 14 日至 9 月 5 日期間的每個周末穿梭於大坑社區，與美國運通卡會員一同探索該區特色商戶。

美國運通繼早前宣佈連續六年舉辦特別為支持本地商戶而設的「Shop Small 愛•賞•地道」推廣活動後，邀請美國運通卡會員探索大坑這個充滿獨特色彩的社區，更讓他們在支持本地商戶的同時，獲享一系列專屬優惠。



「Shop Small愛•賞•地道」專車將在2021 年 8 月 14 日至 9 月 5 日期間，於每個周末穿梭於大坑的大街小巷，與港人一起探索這個社區的精品咖啡店、餐廳、文藝雜貨小舖、特色用品店等，盡情在大坑社區享受「打卡樂」之餘，美國運通卡會員於全港超過24,000間「Shop Small愛•賞•地道」參與商戶消費，更可享專屬優惠。



美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示：「本地商戶是香港每個繁榮社區的核心。我們邀請卡會員一起探索大坑，正正因為它體現了具有特色和活力的社區面貌。美國運通十分關心及重視我們給予本地商戶的支持，因此我們今年繼續透過『Shop Small愛•賞•地道』活動將卡會員與商戶聯繫起來，不但刺激本地消費，亦為商戶締造商機。」



本年度的「Shop Small 愛•賞•地道」活動獲全港超過24,000間本地商戶參與，是歷年之冠，為美國運通卡會員帶來精彩禮遇：



• [全新大坑限定] 美國運通Explorer™ 信用卡專享 5 倍美國運通積分：即日起至 2021年10月31日，美國運通Explorer™ 信用卡會員於大坑的「Shop Small 愛•賞•地道」參與商戶消費，每 HK$1 簽賬可獲 5 倍美國運通積分¹。有關詳情，請瀏覽：https://bit.ly/amexshopsmall_explorer5X。



• 登記卡優惠一（購物）– 即日起至2021年9月15日，美國運通卡會員憑已登記之美國運通卡於參與商戶單一簽賬淨額滿HK$50或以上，即可享HK$25回贈²，每間分店可享優惠一次，最多10次，即最高可享HK$250。



• 登記卡優惠二（美饌及網上消費）– 即日起至2021年10月31日，美國運通卡會員憑已登記之美國運通卡於參與商戶/網站單一簽賬淨額滿HK$50或以上，即可獲HK$25回贈³，每間分店/網站可享優惠一次，最多10次，即亦最高可享HK$250。

• 全年本地優惠 – 即日起至2022 年6 月30 日，美國運通卡會員於部分參與商戶單一簽賬選購正價貨品/自選食品及飲品滿HK$150或以上，便可於付款時即享HK$20折扣優惠⁴。

美國運通卡會員可瀏覽「Shop Small愛•賞•地道」活動網站了解詳情：http://bit.ly/shopsmall_hk。條款及細則適用於相關優惠。

¹ 包括美國運通積分賺取的 3 分基本積分。

² 優惠只限首 60,000 張成功登記的美國運通卡。一經登記，適用於 2021 年 9 月 15 日或之前的合資格簽賬消費。

³ 優惠只限首 60,000 張成功登記的美國運通卡。一經登記，適用於 2021 年 10 月 31 日或之前的合資格簽賬消費。

⁴ 每張美國運通卡每日於同一店舖最多可享一次折扣優惠。此優惠並不適用於分拆餐檯及/或分拆賬單。



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