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【黑客入侵】美國國務院系統遭網絡攻擊　稱阿富汗撤僑未受影響

科技 11:36 2021/08/23

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近日美國國務院被爆出受到網絡攻擊，美國國防部的網絡司令部亦發出警告，指有可能受嚴重網絡入侵。

忙於從阿富汗撤僑民和當地盟友的美國，近日被爆出國務院受到網絡攻擊，美國國防部的網絡司令部亦發出警告，指有可能受嚴重網絡入侵。而目前官方暫時未公開黑客攻擊的詳情，亦未知網絡風險是否已解除。

【網絡安全】LINE疑遭黑客入侵　台政府逾百名高層帳號被封鎖

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據外國媒體霍士新聞記者Jacqui Heinrich指，美軍國防部旗下的網戰司令部（Cyber Command）報告，美國國務院伺服器可能存在嚴重入侵情況，而是次網絡攻擊事件相信在數周前發生，但具體發現時間和數據外洩的規模仍待確定

Heinrich又稱，這次網絡攻擊事件未有對美國現時在阿富汗的撤退平民行動構成影響。國務院發言人回應霍士則表示，國務院持續採取措施確保資訊受保護，惟鑑於保安理由，目前不適合討論任何所謂網絡安全事件的性質或程度。

事實上，在事故發生前數周，參議院國土安全委員會報告將國務院整體資訊保安項目評為最差的「D」級，指國務院5個功能範疇之中，有4個的保安都是「無效」的，並強調「敏感的國家安全信息」瀕危。報告批評，國務院的電腦系統存在450個關鍵保安漏洞，以及736個高風險漏洞，甚至當地公民申請護照後，姓名、出生日期、社安號碼也容易被盜。

【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問

責任編輯：曾曉汶

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