G7開會商討阿富汗危機 英國擬推動制裁塔利班 (第二版)

七國集團（G7）將於周二（24日）舉行視像會議，G7領袖將會討論阿富汗危機。路透社引述消息人士指，英國首相約翰遜擬於G7會議期間，推動各國向塔利班實施新制裁，包括經濟制裁及停止對阿富汗的援助。

（第二版新增英國冀延長撤軍期限)

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）現正擔任G7峰會主席，他於周日（22日）要求於周二召開視像會議商討阿富汗問題。約翰遜周日在Twitter發文時表示，各國必須共同努力確保民眾安全撤離，同時防止阿富汗出現人道主義危機，並支持當地人民保住過去20年的成果。

路透社引述英方消息人士指，如果塔利班侵犯人權及庇護武裝分子，英國會建議推動G7向塔利班實施新經濟制裁，以及暫停向阿富汗提供援助。

英國國防部武裝部隊部長希佩 （James Heappey） 表示，英國將會在周二的G7會議上，呼籲美國延長駐守喀布爾的期限。希佩亦指，不論美國作出什麼決定，英國將敦促塔利班同意延長原定8月31日西方軍隊撤軍期限，同時承認無法協助所有滯留在阿富汗的合資格民眾撤離。

希佩透露，英國空軍於過去24小時已撤離1,821人，過去一周協助6,631人離開阿富汗。

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美國總統拜登（Joe Biden）周日表示，塔利班沒有對控制喀布爾機場的美軍採取任何行動，而且整體上遵守讓美國人安全抵達機場的承諾。但拜登指如塔利班作出侵犯人權行為，美國將毫不猶豫支持英國推動制裁塔利班。

拜登因處理阿富汗撤軍而遭受抨擊，他於上周表示G7領袖將就塔利班問題制定聯合方案，並已與約翰遜、德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）分別舉行雙邊會談。

責任編輯：郭麗明