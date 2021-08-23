拜登或延長撤軍阿富汗限期 重申不可能無痛撤離

塔利班攻入首都喀布爾後重奪阿富汗政權，外界關注美國等國家撤軍安排。美國總統拜登表示，美國不排除會延長撤軍限期，但仍希望能按計劃於本月完成撤軍。拜登重申，不存在無痛撤離的可能性。

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拜登（Joe Biden）政府早前訂立目標，希望美軍下周二（31日）前撤離阿富汗。拜登周日（22日）稱正和軍方商討延長撤軍期限，但他始終希望無需延期。

拜登建議軍方擴大機場安全範圍以加快撤軍。拜登透露美軍在周末的30小時內撤離1.1萬人，自塔利班本月中接管喀布爾（Kabul）以來，美軍已經成功安排約2.8萬名美國公民、盟友和阿富汗人撤離。

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拜登表示塔利班整體上遵守讓美國公民等人安全前往機場的承諾，拜登稱未來將繼續觀察情況。拜登重申美國要安排喀布爾數以千計的人撤離，無論任何時候發生都很艱難及會帶來痛苦。拜登強調撤僑方面仍有大量工作需落實，又稱軍方正研究如何將無法抵達機場的美國公民安全轉移至機場。

美國政府周日宣布將使用民航機撤僑，希望加快行動速度。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，與約20個國家達成協議援助撤僑。

責任編輯：李俊儀