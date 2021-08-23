【Google手機】將成絕版！　Google透露兩款中階5G手機將停產

▲ 隨著今年公布的 Pixel 6 系列與 Piexl 5a 等新機面世，Google 即將停產 Pixel 4a 5G 及 Pixel 5 兩款手機。（Google）

兩款 Google Pixel 中階機將成為歷史！外媒《The Verge》報導，隨著今年公布的 Pixel 6 系列與 Piexl 5a 等新機面世，Google 即將停產 Pixel 4a 5G 及 Pixel 5 兩款手機。

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Google 表示，預測在未來幾星期內，美國 Google Store 的 Pixel 4a 5G 和 Pixel 5 將會售罄，推薦顧客改買全新推出的 Pixel 5a。不過，去年推出的 Pixel 4a 則依然會在市場上繼續銷售，藉此作為更多地區的 Pixel 系列入門機種，意味 Google 依然會在市場保留現有 4G 機種，為消費者提供更多選擇。

至於 Pixel 4a 5G 及 Pixel 5 的具體停產時間，將視各地區銷售庫存而定，而在日前揭曉的Pixel 6系列正式推出前，Google 將會以即將上市的 Pixel 5a 作為主要銷售機種。

Google 早前也證實 Pixel 6 系列不再提供 USB 充電器，原因是目前多數使用者手上應有數個 USB 充電器，但即將上市的 Pixel 5a 依然會提供 USB 充電器。

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記者：廖淑瑩