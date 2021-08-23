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喀布爾機場人踩人意外 母哭訴2歲愛女慘死

環球社會熱點 11:01 2021/08/23

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一名母親帶同2歲愛女到機場嘗試離開阿富汗時，愛女於人踩人意外不幸喪生。

阿富汗首都喀布爾機場情況混亂，大量民眾爭相進入機場引發人踩人慘劇，最少7人死亡。美媒報道，一名母親帶同2歲愛女到機場嘗試離開阿富汗時，愛女於人踩人意外不幸喪生，更讓這一家人黯然放棄離國計劃。

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民眾爭相進入機場片段

《紐約時報》報道，這名母親曾於美國企業設於喀布爾的分部擔任翻譯員。她上周六（21日）帶著丈夫、2歲愛女、行動不便的父母、3名姐妹等多名親人，嘗試進入喀布爾機場爭取乘坐航班離開阿富汗。

    點擊圖片放大

這名母親憶述意外發生時，她因擁擠的人潮與女兒失散。她與身邊的家人都被推倒在地上，並遭人群踐踏。這名母親指她的頭被人踢到，電話也被人踩碎，更因為呼吸困難而嘗試除下長罩袍。

當她站起來四處尋找女兒時，卻發現女兒已躺在地上失去生命跡象，哭訴自己無法拯救年僅2歲的女兒。

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這名母親形容女兒生前是個勇敢的小朋友，每當聽到寓所附近傳出槍聲時，女兒不感害怕並會形容這些槍聲是鞭炮聲。

她表示由於女兒死於人踩人慘劇，自己與家人寧願有尊嚴地死於家中，也不希望自己為了逃離國家而死得不體面，暫時都不會再嘗試前往機場。

責任編輯：鄭錦玲

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