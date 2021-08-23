【恒大系插水】恒大系逆市急挫　恒大汽車插逾兩成　此前恒大兩執董沽售恒大系股份

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【中國平安】平安人壽分公司員工舉報 公司涉逼迫員工購買大量保單充當業績
繼中國恒大 （03333） 副主席兼總裁夏海鈞後，再有高層出售恒大系股份，恒大系逆市急挫。當中恒大汽車 （00708） 午後跌幅擴闊至逾兩成，最新報8.24元，跌21.5%；中國恒大 （03333） 現跌8.7%，最新報4.49元；恒大物業 （06666） 跌8.9%，報5.48元。年初至今，恒大、恒大汽車及恒大物業分別累跌69%、72%及38%。
恒大據報洽售香港總部大樓，出價156億元，看【下一頁】
據港交所權益披露顯示，恒大執行董事兼恒大寶集團董事長史俊平在8月16日於場內以平均每股價格7.0835元賣出100萬股恒大物業股份，同日以每股平均價4.4913元，出售344萬股恒騰網絡 （00136） 股份。史俊平出售的兩批股份套現逾2,253萬元，完成出售後，不再持有上述股份。
另外，據權益披露顯示，恒大執行董事黃賢貴在8月16日出售約5.75萬股恒大汽車股份，平均每股價格12.838元，套現近74萬元，完成後也不再持有任何恒大汽車股份。
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