  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大系插水】恒大系逆市急挫　恒大汽車插逾兩成　此前恒大兩執董沽售恒大系股份

股市 14:18 2021/08/23

分享：

恒大系急挫，此前恒大兩執董沽售恒大系股份

繼中國恒大 （03333） 副主席兼總裁夏海鈞後，再有高層出售恒大系股份，恒大系逆市急挫。當中恒大汽車 （00708） 午後跌幅擴闊至逾兩成，最新報8.24元，跌21.5%；中國恒大 （03333） 現跌8.7%，最新報4.49元；恒大物業 （06666） 跌8.9%，報5.48元。年初至今，恒大、恒大汽車及恒大物業分別累跌69%、72%及38%。

恒大據報洽售香港總部大樓，出價156億元，看【下一頁】

據港交所權益披露顯示，恒大執行董事兼恒大寶集團董事長史俊平在8月16日於場內以平均每股價格7.0835元賣出100萬股恒大物業股份，同日以每股平均價4.4913元，出售344萬股恒騰網絡 （00136） 股份。史俊平出售的兩批股份套現逾2,253萬元，完成出售後，不再持有上述股份。

另外，據權益披露顯示，恒大執行董事黃賢貴在8月16日出售約5.75萬股恒大汽車股份，平均每股價格12.838元，套現近74萬元，完成後也不再持有任何恒大汽車股份。

相關文章：

【恒大3333】傳中國恒大向小米出售電動汽車業務　恒大汽車：有初步交流、小米：未有合作意向決議

【恒大3333】恒大總裁夏海鈞減持恒大物業及恒大汽車套現逾1億　恒大汽車跌逾8%、恒大物業跌4%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

傳統經濟股 港股 物業 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 恒騰網絡（00136）

上一篇文章

【中國平安】平安人壽分公司員工舉報　公司涉逼迫員工購買大量保單充當業績　

下一篇文章

【十四五規劃】發改委：支持香港推動人民幣資金跨境投融資　任志剛再提港股設人民幣交易選項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」（第四版）
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」（第四版）
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）