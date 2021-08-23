【恒大系插水】恒大尾市插12%恒大汽車插近3成　恒大兩執董減持、或蝕本賣香港總部

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【科技股反彈】科指收復6000關 科技股全日升幅縮一半、騰訊僅升2%
繼中國恒大 （03333） 副主席兼總裁夏海鈞後，再有高層出售恒大系股份，恒大系逆市急挫，而且跌幅擴大。中國恒大全日跌幅已擴大至12%，收報4.31元，續創新近年新低；恒大汽車 （00708） 跌27%，報7.68元；恒大物業 （06666） 跌9%，報5.47元。
年初至今，恒大、恒大汽車及恒大物業分別累跌71%、74%及38%。
恒大據報洽售香港總部大樓，或蝕本賣，看【下一頁】
據港交所權益披露顯示，恒大執行董事兼恒大寶集團董事長史俊平在8月16日於場內以平均每股價格7.0835元賣出100萬股恒大物業股份，同日以每股平均價4.4913元，出售344萬股恒騰網絡 （00136） 股份。史俊平出售的兩批股份套現逾2,253萬元，完成出售後，不再持有上述股份。
另外，據權益披露顯示，恒大執行董事黃賢貴在8月16日出售約5.75萬股恒大汽車股份，平均每股價格12.838元，套現近74萬元，完成後也不再持有任何恒大汽車股份。
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