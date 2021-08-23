  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大系插水】恒大尾市插12%恒大汽車插近3成　恒大兩執董減持、或蝕本賣香港總部

股市 16:19 2021/08/23

分享：

【恒大系插水】恒大尾市插12%恒大汽車插近3成　恒大兩執董減持、或蝕本賣香港總部

繼中國恒大 （03333） 副主席兼總裁夏海鈞後，再有高層出售恒大系股份，恒大系逆市急挫，而且跌幅擴大。中國恒大全日跌幅已擴大至12%，收報4.31元，續創新近年新低；恒大汽車 （00708） 跌27%，報7.68元；恒大物業 （06666） 跌9%，報5.47元。

年初至今，恒大、恒大汽車及恒大物業分別累跌71%、74%及38%。

恒大據報洽售香港總部大樓，或蝕本賣，看【下一頁】

據港交所權益披露顯示，恒大執行董事兼恒大寶集團董事長史俊平在8月16日於場內以平均每股價格7.0835元賣出100萬股恒大物業股份，同日以每股平均價4.4913元，出售344萬股恒騰網絡 （00136） 股份。史俊平出售的兩批股份套現逾2,253萬元，完成出售後，不再持有上述股份。

另外，據權益披露顯示，恒大執行董事黃賢貴在8月16日出售約5.75萬股恒大汽車股份，平均每股價格12.838元，套現近74萬元，完成後也不再持有任何恒大汽車股份。

相關文章：

【恒大3333】傳中國恒大向小米出售電動汽車業務　恒大汽車：有初步交流、小米：未有合作意向決議

【恒大3333】恒大總裁夏海鈞減持恒大物業及恒大汽車套現逾1億　恒大汽車跌逾8%、恒大物業跌4%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

傳統經濟股 港股 物業 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 恒騰網絡（00136）

上一篇文章

【科技股反彈】科指收復6000關　科技股全日升幅縮一半、騰訊僅升2%

下一篇文章

【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤跌逾兩成半　一手帳面暫蝕6300元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」（第四版）
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」（第四版）
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【港股市況】恒生指數升259點　港交所升逾5%、阿里巴巴跌逾3%再破底（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升259點　港交所升逾5%、阿里巴巴跌逾3%再破底（不斷更新）
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元