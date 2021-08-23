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【中國平安】平安人壽分公司員工舉報　公司涉逼迫員工購買大量保單充當業績　

股市 12:10 2021/08/23

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內地有自媒體報道，一名中國平安（02318）（滬﹕601318）人壽重慶分公司員工實名舉報公司為了完成業績員求，涉逼迫員工購買大量保單。

內地有自媒體報道，中國平安 （02318） （滬﹕601318）旗下平安人壽重慶分公司員工實名舉報，公司副總經理為了完成業績要求，涉逼迫員工購買大量保單。

中國平安港股未有受消息影響，至中午收市，該股收報64.3元，微跌0.2%，成交額達9.71億元。A股報52.7元人民幣，跌0.5%，成交額近17.2億元人民幣。

中國人壽地方分公司遭員工舉報保費造假，詳見﹕【下一頁】

該名員工接受內地自媒體報道稱，自己在重慶分公司擔任營業部經理，年薪過百萬，旗下團隊高峰期時最多曾有200名員工。她稱，公司副總經理為了完成業績要求，曾逼迫員工大量購買「自殺保單」。她本人在平安工作的11年內，曾自購19份保單，涉資近273萬元（人民幣，下同）保費。

據報道引述的實名舉報信內容，該名員工指，公司副總經理曾性騷擾多名女性員工，並曾以扣錢、假日加班等形式逼迫她和員工購買保單。她指，為了繳交「自殺保單」保費，她「不得不貸款和透支信用卡」，部分貸款至今仍未還清。

另外，另一名重慶人壽分公司員工亦指，自己曾購買「自殺保單」，保費近1480萬元。

報道指，該名員工表示，她已向重慶市銀保監局舉報公司副總經理，並要求平安人壽全額退還自己已繳納的「自殺保單」保費170萬元。

重慶市銀保監局其後回應，由於該問題為個人工作生活作風問題，據有關規定，當局已將事項轉交至中國平安人壽公司處理。

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編輯﹕賴奕羚

港股 A股 中國銀行保險監督管理委員會 信用卡 重慶 中國平安（02318）

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