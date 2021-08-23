【港股市況】恒生指數升259點　港交所升逾5%、阿里巴巴跌逾3%再破底（不斷更新）

港股反彈逾200點重上二萬五。恒生指數開報25169點，升319點，其後走勢反覆向上，曾升約600點高見25458點，其後升幅收窄，恒生指數收報25109點，升259點，成交1697.8億元。恒生科技指收升2.1%，報6021點。港交所 （00388） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%再破底。恒大系挫，恒大 （03333） 跌逾12%；恒大汽車 （00708） 跌逾26%。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【十四五宣講會】發改委：支持香港推動人民幣資金跨境投融資 任志剛再提港股設人民幣交易選項

【共同富裕】外媒：習近平今年提「共同富裕」次數倍增

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 信義玻璃、李寧、招行染藍 剔出交行

即市走勢︰

【16：18】先瑞達醫療6669暗盤跌逾兩成半 一手帳面虧損6300元

【16：10】恒生指數收報25109點，升259點，成交1697.8億元。恒生科技指收升2.1%，報6021點。港交所 （00388） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%再破底。恒大系挫，恒大 （03333） 跌逾12%；恒大汽車 （00708） 跌逾26%。

【16：00】恒生指數U盤前升240點，報25090點。

【15：49】特步 （01368） 績後升6%；染藍新貴李寧 （02331） 升半成；安踏 （02020） 升逾5%。

【15：35】恒指尾市升約220點，報25070點；科指升1.9%，報6003點。

【15：28】吉利 （00175） 尾市轉跌逾1%，低見25.3元。

【15：20】阿里巴巴 （09988） 尾市跌近4%，破底低見151.6元。

【阿里巴巴】阿里雲傳未經用戶同意下泄露個人信息

【15：12】平保 （02318） 尾市跌1%，破底低見63.75元。

【15：09】恒大 （03333） 跌幅擴大至11%，破底低見4.36元；恒大汽車 （00708） 跌逾27%，破底低見7.42元；恒大物業 （06666） 跌逾8%。另外，恒騰 （00136） 跌逾6%。

【15：00】上證升近1.5%；深證升近2%；創業板指升近3.2%。

【14：55】阿里巴巴 （09988） 跌3.7%，報152元，下試低位151.7元。

【14：50】中國電力 （02380） 升兩成，破頂高見2.79元。協合新能源公布，以約2.5億元人民幣出售持有電廠項目的永州聚霆全部股權予中國電力。

【14：38】恒指升幅進一步收窄至約275點，報25125點；科指升2.4%，報6035點。

【14：20】華昱高速 （01823） 半年純利1億元，按年升22.9倍，股價升逾36%，破頂高見2.86元，暫為升幅最大股份。

【14：19】眾安在綫 （06060） 升逾5%，高見35.3元，成交1.1億元。

【14：14】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升近4%。

【14：10】恒大汽車 （00708） 午後跌幅擴大至近22%，破底低見8.2元；恒大 （03333） 跌逾8%，破底低見4.48元；恒大物業 （06666） 亦跌逾8%。

【14：02】大市午後升幅收窄至350點，報28200點；科指升2.8%，報6060點。

【13：21】港交所 （00388） 股價造好，午後續升近6%，報490.8元。

【港交所股價】港交所推A股期貨有期 高盛上調目標價、兩月間籲賣變籲買（附常見問題圖解）

【13：20】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至一成，高見300.2元。

【13：17】玖紙 （02689） 中午發盈喜，料年度純利增長不少於50%，股價午後抽升逾4%，高見10.66元。

【13：15】阿里巴巴 （09988） 午後跌逾2%，報154.1元。

【13：10】特步 （01368） 績後升幅擴大至逾6%，高見12.58元。

【13：06】萬洲 （00288） 午後升逾半成，報6.14元。

【13：02】港股午後初段升約400點，報25260點，升410點；科指升2.9%，報6030點。

【12：39】萬洲5點澄清「太子爺」指控 萬隆否認私收兩億美元、為CEO人選護航

【12：39】中海外上半年盈利按年增1.2% 派中期息每股45港仙

【12：36】特步上半年多賺72% 中期息增77%至11.5仙

【12：29】玖紙料本年度基本利潤增不少於50% 受惠收入顯增

【12：18】利郎半年利潤持平賺2.7億人幣 中期連特別息增至18港仙

【12：00】恒生指數半日升449點，報25299點，成交939.7億元。恒生科技指數升3.1%，報6078點。港交所 （00388） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近5%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌近2%破底。

【11：43】恒生指數中午收市前升約445點，報25295點；科指升3.3%，報6089點。

【11：40】思摩爾 （06969） 股價逆市跌逾4%，低見37.4元。

【11：33】東方海外 （00316） 今早破頂高見191.3元後，股價倒跌2%，低見185.3元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1%；深證升1.4%；創業板指升2.1%。

【11：28】平保 （02318） 股價逆市偏軟跌近0.1%，低見64.25元。

【中國平安】平安人壽分公司員工舉報 公司涉逼迫員工購買大量保單充當業績

【11：21】藥明生物 （02269） 將於今日公布業績，股價績前升逾6%，高見112.6元。

【11：17】交行 （03328） 遭剔出恒指，股價逆市跌逾3%，低見4.37元。

【11：09】Republic Healthcare （08357） 折讓10.5%配股籌2000萬，股價升逾三成，高見0.295元。

【11：04】恒指升幅收窄至500點內，報25328點，升478點；科指升3.7%，報6114點。

【10：56】煤氣 （00003） 升2%，破頂高見13.4元。

【10：52】恒大逆市跌逾4%、恒大汽車挫15% 此前恒大兩執董沽售恒大系股份

【10：40】比亞迪 （01211） 升逾6%，吉利 （00175） 升近4%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【10：31】部分濠股股逆市下跌，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%，破底低見43.2元；金沙 （01928） 跌逾1%，破底低見21.9元。

【10：22】大市升幅略回順，恒指升約510點。

【10：13】騰訊 （00700） 升幅擴至4%，高見443.8元。

【10：11】恒大 （03333） 最新逆市跌逾4%，破底低見4.67元。

【10：10】阿里巴巴 （09988） 今早破底低見151.7元後，最新轉升1%，高見159.8元。

【10：08】大市最新升600點，升至25450點水平。

【10：04】小米 （01810） 升6%，高見24.95元。

【10：04】港股升幅擴大至逾500點，報25.89點，升539點；科指升4%，報6133點。

【09：58】再爆食安問題 官媒：奈雪涉食品開封後保存不當（第二版）

【09：58】灣區黃金 （01194） 復牌跌26%，破底低見0.35元，灣區黃金公布於本月18日收到一名獨立債券持有人作為呈請人，向香港高等法院原訟法庭針對其提出日期為本月16日的清盤呈請。

【09：56】網上醫療股反彈，京東健康 （06618） 升近8%，平安好醫生 （01833） 升逾6%；阿里健康 （00241） 升逾9%。

【09：53】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾8%，高見536元；快手科技 （01024） 升逾5%，高見72.25元。

【09：52】大市升幅擴大至逾400點，報25260點，升410點；科指升3.4%，報6095點。

【09：49】小米 （01810） 升幅擴大至近半成，高見24.65元。

【09：46】中電信A股上市次日跌停 港股跌逾1%

【09：41】華能國電 （00902） 升14%，破頂高見3.75元；中國電力 （02380） 升逾13%，破頂高見2.68元；潤電 （00836） 升逾7%，破頂高見17.7元。

【09：39】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 跌逾1%，破底低見4.8元；恒大物業 （06666） 跌逾4%；恒大汽車 （00708） 跌逾7%。

【恒大賣產】恒大據報洽售香港總部大樓 出價156億元、越秀地產為潛在買家

【09：36】香港證監會宣布，批准港交所推出A股指數期貨合約。港交所 （00388） 股價升半成，高見490元。

【A股期貨】證監會批准推出A股指數期貨合約 港交所歐冠昇：產品可改變整個生態 10月18日推MSCI中國A50期貨

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至逾2%，破底低見152.9元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近3%。

【小米業績】小米周三放榜 上季盈利料增逾6成 一文看清券商預測

【09：28】比亞迪 （01211） 升逾1%。比亞迪早前宣布分拆旗下半導體業務在深交所創業板上市，不過中證監上周決定中止上市申請，因負責發行工作的律師事務所北京市天元律師事務所正被中證監立案調查。

【新股IPO】律師行遭中證監立案調查 牽連比亞迪半導體被中止上市審核

【09：25】阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。阿里巴巴總部設於杭洲，而周江勇自2018年5月起出任杭州市委書記，亦一直支持阿里巴巴的發展。

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴 螞蟻集團否認相關人員曾入股（第二版）

【09：22】恒生指數開報25169點，升319點。恒生科技指數升近2%，報6010點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。另外，藍籌新貴信義玻璃 （00868） 、招行 （03968） 升3%；李寧 （02331） 升逾2%。

【騰訊回購】時隔22個月騰訊再回購 連續兩日斥資近1.8億元

【中國巴菲特】段永平稱再買入騰訊阿里後 再回應指：用10年以上的眼光看問題

【09：13】期指開報25049點，升269點或1.1%。

【08：43】恒指黑期升約293點，報25124點；道指期貨升25點，報35145點。

【07：56】國藥半年多賺23.7% 不派中期息

【07：45】先瑞達醫療6669共31萬人認購 超額認購653倍一手中籤率3%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報25056點，升206點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報42.3元，升0.25元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報436.72元，升11.32元或2.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。

【開市9點半】中概股及ADR普遍造好 京東、藥明生物今公布業績

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責任編輯︰梁浩碩