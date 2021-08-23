【港股市況】恒生指數升逾500點科指升4%　小米升6%、阿里巴巴逆市跌（不斷更新）

美股上周五造好，道指升283點。港股今早反彈高開逾300點，恒生指數開報25169點，升319點。恒生科技指數升近2%，報6010點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。另外，藍籌新貴信義玻璃 （00868） 、招行 （03968） 升3%；李寧 （02331） 升逾2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 信義玻璃、李寧、招行染藍 剔出交行

即市走勢︰

【10：40】比亞迪 （01211） 升逾6%，吉利 （00175） 升近4%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【10：31】部分濠股股逆市下跌，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%，破底低見43.2元；金沙 （01928） 跌逾1%，破底低見21.9元。

【10：22】大市升幅略回順，恒指升約510點。

【10：13】騰訊 （00700） 升幅擴至4%，高見443.8元。

【10：11】恒大 （03333） 最新逆市跌逾4%，破底低見4.67元。

【10：10】阿里巴巴 （09988） 今早破底低見151.7元後，最新轉升1%，高見159.8元。

【10：08】大市最新升600點，升至25450點水平。

【10：04】小米 （01810） 升6%，高見24.95元。

【10：04】港股升幅擴大至逾500點，報25.89點，升539點；科指升4%，報6133點。

【09：58】再爆食安問題 官媒：奈雪涉食品開封後保存不當（第二版）

【09：58】灣區黃金 （01194） 復牌跌26%，破底低見0.35元，灣區黃金公布於本月18日收到一名獨立債券持有人作為呈請人，向香港高等法院原訟法庭針對其提出日期為本月16日的清盤呈請。

【09：56】網上醫療股反彈，京東健康 （06618） 升近8%，平安好醫生 （01833） 升逾6%；阿里健康 （00241） 升逾9%。

【09：53】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾8%，高見536元；快手科技 （01024） 升逾5%，高見72.25元。

【09：52】大市升幅擴大至逾400點，報25260點，升410點；科指升3.4%，報6095點。

【09：49】小米 （01810） 升幅擴大至近半成，高見24.65元。

【09：46】中電信A股上市次日跌停 港股跌逾1%

【09：41】華能國電 （00902） 升14%，破頂高見3.75元；中國電力 （02380） 升逾13%，破頂高見2.68元；潤電 （00836） 升逾7%，破頂高見17.7元。

【09：39】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 跌逾1%，破底低見4.8元；恒大物業 （06666） 跌逾4%；恒大汽車 （00708） 跌逾7%。

【恒大賣產】恒大據報洽售香港總部大樓 出價156億元、越秀地產為潛在買家

【09：36】香港證監會宣布，批准港交所推出A股指數期貨合約。港交所 （00388） 股價升半成，高見490元。

【A股期貨】證監會批准推出A股指數期貨合約 港交所歐冠昇：產品可改變整個生態 10月18日推MSCI中國A50期貨

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至逾2%，破底低見152.9元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近3%。

【小米業績】小米周三放榜 上季盈利料增逾6成 一文看清券商預測

【09：28】比亞迪 （01211） 升逾1%。比亞迪早前宣布分拆旗下半導體業務在深交所創業板上市，不過中證監上周決定中止上市申請，因負責發行工作的律師事務所北京市天元律師事務所正被中證監立案調查。

【新股IPO】律師行遭中證監立案調查 牽連比亞迪半導體被中止上市審核

【09：25】阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。阿里巴巴總部設於杭洲，而周江勇自2018年5月起出任杭州市委書記，亦一直支持阿里巴巴的發展。

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴 螞蟻集團否認相關人員曾入股（第二版）

【09：22】恒生指數開報25169點，升319點。恒生科技指數升近2%，報6010點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。另外，藍籌新貴信義玻璃 （00868） 、招行 （03968） 升3%；李寧 （02331） 升逾2%。

【騰訊回購】時隔22個月騰訊再回購 連續兩日斥資近1.8億元

【中國巴菲特】段永平稱再買入騰訊阿里後 再回應指：用10年以上的眼光看問題

【09：13】期指開報25049點，升269點或1.1%。

【08：43】恒指黑期升約293點，報25124點；道指期貨升25點，報35145點。

【07：56】國藥半年多賺23.7% 不派中期息

【07：45】先瑞達醫療6669共31萬人認購 超額認購653倍一手中籤率3%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報25056點，升206點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報42.3元，升0.25元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報436.72元，升11.32元或2.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。

【開市9點半】中概股及ADR普遍造好 京東、藥明生物今公布業績

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責任編輯︰梁浩碩