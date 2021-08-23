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【港股市況】恒指黑期升約293點、道指期貨升25點　留意染藍新貴（不斷更新）

股市 09:13 2021/08/23

分享：

美股上周五造好，道指升283點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約206點，恒指料開報25056點。滙豐 （00005） ADR折合報42.3元，升0.25元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報436.72元，升11.32元或2.7%。

財經日誌︰

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    +29
    +28

焦點新聞︰

【恒指季檢】恒指季檢揭盅　信義玻璃、李寧、招行染藍　剔出交行

即市走勢︰

【08：13】期指開報25049點，升269點或1.1%。

【08：43】恒指黑期升約293點，報25124點；道指期貨升25點，報35145點。

【07：56】國藥半年多賺23.7%　不派中期息

【07：45】先瑞達醫療6669共31萬人認購　超額認購653倍一手中籤率3%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報25056點，升206點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報42.3元，升0.25元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報436.72元，升11.32元或2.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】重磅科技股上揚，帶動美股上周五造好，道指最多升283點，收市報35120點，仍攀升225點或0.7%。標指升0.8%，收市報4441點。納指漲1.2%，收市報14714點。

【開市9點半】中概股及ADR普遍造好　京東、藥明生物今公布業績

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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