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【業績】國藥半年多賺23.7%　不派中期息

股市 07:56 2021/08/23

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【業績】國藥半年多賺23.7%　不派中期息

國藥 （01099） 公布中期業績。截至6月30日止，國藥上半年歸屬於母公司持有者淨利潤35.8億元人民幣，按年增長23.7%，各項指標的增速持續超過行業平均水平，市場份額有序提升，每股盈利1.15元人民幣，不派中期息。

期內，收入2491.2億元人民幣，按年升22.3%。藥品分銷業務收入按年增長20.9%至1904.5億元人民幣，在總收入中佔比按年降1.7個百分點，帶量採購涉及品種的獲取率依然處於行業領先地位，市場佔有率和配送總量持續增加。

另外，醫療器械業務收入增長33.2%，收入佔比增加1.3個百分點，藥品零售業務收入增長24.6%，收入佔比增長0.03個百分點。

展望下半年，中國經濟內循環動力將持續顯現，但疫情的多點散發使得各地經濟恢復情況不均衡，鞏固穩定發展的基礎依然面臨挑戰。

集團指，醫藥流通行業正處在監管加強和業態轉型的重要節點，將持續憑藉全國網絡和渠道優勢，充分挖掘上下游企業及終端客戶的資源和需求，以高質量創新、人性化服務、智能化技術，積極尋求轉型突圍，探索不同業態的協同創新，在轉型中抓住機遇，在競爭中尋求突破。

【國產疫苗】國藥：料全年新冠疫苗產能達50億劑　國藥控股跌2%

【國產疫苗】世衛：國藥疫苗適用於18歲以上、有效率達79%　國藥控股曾升12%半日升幅削半（第二版）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 國藥控股（01099）

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