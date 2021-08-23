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【新股IPO】先瑞達醫療6669共31萬人認購　超額認購653倍一手中籤率3%（附分配結果）

新股IPO 07:29 2021/08/23

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【新股IPO】先瑞達醫療6669共31萬人認購　超額認購653倍一手中籤率3%（附分配結果）

先瑞達醫療 （06669） 公布招股結果。內地醫療器械公司先瑞達醫療以每股23.8元定價，為招股價範圍22.2元至23.8元上限，集資淨額15.3億元，一手中籤率3%，抽200手（200,000股）始可穩獲一手。先瑞達醫療將於8月24日掛牌。【分配結果】

先瑞達醫療配發結果及招股詳情︰

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先瑞達醫療於香港公開發售部分共錄得近31.1萬人認購，超額認購653.51倍，國際發售部分超額認購3.86倍。

集資所得款項32%將被分配予其核心產品（即AcoArt TulipTM & LitosTM及AcoArt Orchid® & DhaliaTM）；23%分配予現有產品管線中餘下的24款產品；24%用於為通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式擴大產品組合提供資金；8%用於營運資金及一般企業用途；6%用於償還1月來自硅谷銀行的貸款。

【新股IPO】先瑞達醫療6669入場費較高更受投資者青睞？　認購前看五大關注重點

【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

港股 先瑞達醫療－B（06669） IPO

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