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【ET財經早點1分鐘】本周聚焦央行年會 聯儲局主席鮑威爾周五講話

股市 06:58 2021/08/23

分享：

恒指夜期升206點，一度升越25000關，主要藍籌股ADR均反彈。騰訊 （00700） ADR高港收市價百分之三，弱勢中概股騰訊音樂、拼多多及滴滴亦升超過百分之三。

中紀委公布，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇，涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。杭州概念股下跌，阿里巴巴 （09988） 美股倒跌近百分之二。

個股方面，快手 （01024） 年內高見417.8元，已跌至目前的64.5元。最新中央結算系統顯示，高盛戶口持股於上周三增加超過5億股，市場關注大型股權操作，究竟下一步是配股，還是其他動作。

美國本周後期舉行央行年會，報道指是綫上舉行。聯儲局主席鮑威爾將於本港時間周五晚上10時發表講話，預期釋放更多收水訊號。另外，彭博報道，美國財長耶倫已告知白宮高級顧問支持鮑威爾連任，有望加強儲局策略連貫性。

***

重溫上日《ET開市直擊》

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　提早收入＋政策陰霾
00：49 - 外圍市況速報
03：10 - 港股上日市況速報＋北水盤路
04：26 - 港股後市分析　恒指或下試24748點
08：10 - 「中國巴菲特」續買騰訊　利騰訊股價？
10：15 - 股票分析：快手  （01024）  股價前景
12：17 - 股票分析：嗶哩嗶哩  （09626）  業績解讀及股價前景
14：49 - 恒指季檢股票尋寶　哪些股份有機會染藍？
17：10 - 龍頭內需消費股料有機會染藍：農夫山泉  （09633）  、李寧  （02331）  、潤啤  （00291）  
18：21 - 股票分析：聯通  （00762）  首派中期息＋分柝業務A股上市
21：31 - 股票分析：中電信  （00728）  vs聯通  （00762）  vs中移動  （00941）  
22：40 - 港股開市前表現速報
24： 54 - ET個股推介：友邦  （01299）  
26：18 - 股票分析：特步國際  （01368）  股價前景
27：59 - 股票分析：萬洲國際  （00288）  股價前景
31：51 - 股票分析：中遠海控  （01919）  股價前景
33：06 - 股票分析：潤啤  （00291）  股價前景
35：10 - 股票分析：碧桂園服務  （06098）  股價前景
36：31 - 股票分析：工行  （01398）  股價前景
37：41 - 股票分析：南方太陽能  （03134）  vs GX中國潔能  （02809）  點揀
39：28 - 股票分析：FI二南方恒指  （07500）  
41：15 - 股票分析：南方恒生科指  （03033）  
42：38 - 股票分析：阿里巴巴  （09988）  股價前景
44：25 - 恒指有機會下試二萬三嗎？
46：38 - 股票分析：永達汽車  （03669）  股價前景
48：00 - 股票分析：創科  （00669）  股價前景
49：18 - 股票分析：金蝶  （00268）  vs金山軟件  （03888）  
50：45 - 股票分析：騰訊  （00700）  股價前景
52：38 - 港股開市後市況速報
55：06 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET財經早點1分鐘

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