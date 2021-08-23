【ET財經早點1分鐘】本周聚焦央行年會 聯儲局主席鮑威爾周五講話

恒指夜期升206點，一度升越25000關，主要藍籌股ADR均反彈。騰訊 （00700） ADR高港收市價百分之三，弱勢中概股騰訊音樂、拼多多及滴滴亦升超過百分之三。

中紀委公布，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇，涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。杭州概念股下跌，阿里巴巴 （09988） 美股倒跌近百分之二。

個股方面，快手 （01024） 年內高見417.8元，已跌至目前的64.5元。最新中央結算系統顯示，高盛戶口持股於上周三增加超過5億股，市場關注大型股權操作，究竟下一步是配股，還是其他動作。

美國本周後期舉行央行年會，報道指是綫上舉行。聯儲局主席鮑威爾將於本港時間周五晚上10時發表講話，預期釋放更多收水訊號。另外，彭博報道，美國財長耶倫已告知白宮高級顧問支持鮑威爾連任，有望加強儲局策略連貫性。

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重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股焦點速覽 提早收入＋政策陰霾

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03：10 - 港股上日市況速報＋北水盤路

04：26 - 港股後市分析 恒指或下試24748點

08：10 - 「中國巴菲特」續買騰訊 利騰訊股價？

10：15 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景

12：17 - 股票分析：嗶哩嗶哩 （09626） 業績解讀及股價前景

14：49 - 恒指季檢股票尋寶 哪些股份有機會染藍？

17：10 - 龍頭內需消費股料有機會染藍：農夫山泉 （09633） 、李寧 （02331） 、潤啤 （00291）

18：21 - 股票分析：聯通 （00762） 首派中期息＋分柝業務A股上市

21：31 - 股票分析：中電信 （00728） vs聯通 （00762） vs中移動 （00941）

22：40 - 港股開市前表現速報

24： 54 - ET個股推介：友邦 （01299）

26：18 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景

27：59 - 股票分析：萬洲國際 （00288） 股價前景

31：51 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景

33：06 - 股票分析：潤啤 （00291） 股價前景

35：10 - 股票分析：碧桂園服務 （06098） 股價前景

36：31 - 股票分析：工行 （01398） 股價前景

37：41 - 股票分析：南方太陽能 （03134） vs GX中國潔能 （02809） 點揀

39：28 - 股票分析：FI二南方恒指 （07500）

41：15 - 股票分析：南方恒生科指 （03033）

42：38 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景

44：25 - 恒指有機會下試二萬三嗎？

46：38 - 股票分析：永達汽車 （03669） 股價前景

48：00 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景

49：18 - 股票分析：金蝶 （00268） vs金山軟件 （03888）

50：45 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景

52：38 - 港股開市後市況速報

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