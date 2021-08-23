【招聘情報】美聯一連五日全綫分行搞招聘會 面試時間及分行由求職者自己揀

今年初以來樓市走勢持續凌厲，首７個月整體物業註冊量創９年同期新高，而註冊金額更突破自1997年以來的記錄，創24年同期新高，疫情下樓市表現「標青」，代理行業也積極招攬新血入行。

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美聯集團（01200）早於今年初開始已步展開擴充計畫，於今年３月至８月期間接連舉辦多場大型招聘會，吸納人才，最近7月及8月的地區招聘會，吸引了各界人才應徵，其中逾5成求職者更已成功獲得聘書。

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有見及此，美聯決定再加碼，於8月23日至27日（周一至周五）一連五天舉辦今年首個「全港招聘會」，破天荒以全線美聯物業分行為招聘地點，有興趣加入地產代理行業的人士可按個人需要，選擇面試時間及心儀的美聯物業分行進行面試，成功獲聘後更有機會於該行就職。

美聯表示，堅信人才對企業而言極為重要，故致力為各級前線後勤同事提供全面的線上線下培訓及課程，多年來在行業中培育出無數「百萬年薪代理」及「千萬業績分行」，推動行業向前邁進。

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美聯物業全港招聘會詳情：

日期：2021年8月23至27日（星期一至五）

時間：09:30至21:30

面試地點：全線美聯物業分行均可面試

登記方法：由即日起網上報名（網址:按此）及當日即場報名

查詢熱線：2316 8811 /（Whatsapp）5501 6811

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記者：陳詠妍