【名家觀點】行健資管羅偉業：互聯網股隱憂持續　燒錢搶市場、割用戶韭菜非中央樂見

港股受制政策及聯儲局收水的風險，後市策略如何？有超過20年的中港股票研究經驗，曾任職野村國際執行董事，行健資產管理投資董事羅偉業接受本報專訪時表示，年底前投資策略將盡量保守，多持現金，因外資對中國政策的轉變需時適應，而目前外資解讀偏向負面，或傾向先行離場，以及美國擬年內收水，將令市場承壓。

羅偉業指，今輪停量寬的周期或遠較金融海嘯後短，屆時所有市場都將承壓，但內地年初以來在貨幣政策上較有紀律，未跟隨外圍放水，未來操作空間更大，相信中港股市抗跌力會更勝一籌。

雖然互聯網板塊大幅下挫，他指會避免買入互聯網、教育等政策風眼股，因互聯網行業的隱憂會持續，又指以往燒錢奪取壟斷地位的生意模式很難再成立，估值下降將持續一段長時間，「除非中國政府改口風，但我覺得不會。互聯網龍頭可能好一些，還有盈利去計算估值，剛盈虧平衡的會幾麻煩，如何再找資源支持燒錢？所有估值都要重新想過。」

羅偉業認為，要懂得分清政府未來5至10年會鼓勵或整治甚麼行業，因內地經歷高速成長後，現在更講究社會的均衡發展，公平分配，互聯網單從生態模式上創新，壟斷後割用戶韭菜，已肯定不是內地所想，反而面對美國對華科技打壓，為求突破，將更支持先進製造業、半導體、生物科技等的真正創新。

對於內地提出「共同富裕」，他指如果中國人均收入整體上升，有助國內消費需求更均衡，然而，消費股亦有不同類型，例如煙酒便非政府想鼓勵，但就會鼓勵多運動。

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記者：區嘉俊

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