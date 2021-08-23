  • 29°C
香港時間 : 2021823日 (一) 07:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】中概股及ADR普遍造好　京東、藥明生物今公布業績

股市 06:45 2021/08/23

分享：

（1）港股上周五創今年新低後，在美中概股普遍反彈（見下表）。本周聚焦Jackson Hole年度央行會議，聯儲局主席鮑威爾本港時間周五晚上10時發表講話，觀望會否就撤回刺激措施的路徑作出表述。港股業績高峰期，今日京東 （09618） 、藥明生物 （02269） 將公布業績，本周重磅業績還有小米 （01810） 、快手 （01024） 、中國平安 （02318） 、京東健康 （06618） 等。

【一周前瞻】聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話、美國核心通脹指標

ADR 折算港元 較港收市變幅
網易美股 125.64 +4.7%
京東美股 247.83 +2.7%
騰訊ADR 436.76 +2.7%
滙豐ADR 42.30 +0.6%
百度美股 134.05 +0.4%
阿里巴巴美股 153.60 -2.7%

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

（2）小米  （01810） 將於周三（25日）公布季績，營收料按年增長57%；經調整淨利潤料按年升63%。

【小米業績】小米周三放榜 上季盈利料增逾6成 一文看清券商預測

（3）曾力挺馬雲及阿里巴巴 （09988） 的杭州市委書記周江勇落馬，傳周江勇家族耗資5億元購買螞蟻集團股份，但上市未成獲退5.2億元，但螞蟻集團發聲明指，是不實謠言。

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴　阿里巴巴美股跌1.6%（第二版）

（4）金管局總裁余偉文接受《新華社》訪問，指香港實施《國安法》後轉趨安定，穩定營運環境，加強外資對香港的投資信心。

【國安法】余偉文：港區國安法加強外資信心　更考慮增撥資源到港

（5）港交所  （00388） 推首隻離岸A股指數期貨合約，財爺指，可為離岸參與A股市場的投資者提供有用的風險管理工具。

【A股期貨】陳茂波：港交所推A股期貨合約令本港金融產品選項更豐富

（6）快手  （01024）  禁售期已滿，大型倉位異動，究竟是部署配股還是其他目的？

【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元

（7）蔚來汽車（美﹕NIO）奪命車禍事件持續發酵。

【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

（8）蘋果（美：AAPL）iPhone 13發布在即，傳鴻海鄭州廠破天荒六度調高內部推薦獎金至1.27萬人幣。

【iPhone 13】蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍

（9）貝萊德（BlackRock）大手減持阿里ADR引發市場關注，但可能未必真是「減持」阿里。

【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整

上周五港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】騰訊時隔近兩年再回購　段永平再買騰訊阿里　心瑋醫療首掛遇跌市
2021/08/20
【開市9點半】騰訊時隔近兩年再回購　段永平再買騰訊阿里　心瑋醫療首掛遇跌市
【開市9點半】騰訊ADR重上445關　稍見挾升動力
2021/08/19
【開市9點半】騰訊ADR重上445關　稍見挾升動力
【開市9點半】市監局禁科企以算法影響用戶選擇　另許家印卸任恒大地產董事長
2021/08/18
【開市9點半】市監局禁科企以算法影響用戶選擇　另許家印卸任恒大地產董事長
【開市9點半】監管壓力未除　騰訊ADR失450關　中金指港股進入「佈局區」
2021/08/17
【開市9點半】監管壓力未除　騰訊ADR失450關　中金指港股進入「佈局區」
【開市9點半】騰訊周三業績 料上季多賺9% 預期低或令業績容易爆冷？
2021/08/16
【開市9點半】騰訊周三業績 料上季多賺9% 預期低或令業績容易爆冷？
港股 ADR iPhone 13 國安法 快手—W（01024） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 余偉文 減持

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】本周聚焦央行年會 聯儲局主席鮑威爾周五講話

下一篇文章

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴　螞蟻集團否認相關人員曾入股（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴　螞蟻集團否認相關人員曾入股（第二版）
【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴　螞蟻集團否認相關人員曾入股（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整