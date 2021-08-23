【開市9點半】中概股及ADR普遍造好　京東、藥明生物今公布業績

（1）港股上周五創今年新低後，在美中概股普遍反彈（見下表）。本周聚焦Jackson Hole年度央行會議，聯儲局主席鮑威爾本港時間周五晚上10時發表講話，觀望會否就撤回刺激措施的路徑作出表述。港股業績高峰期，今日京東 （09618） 、藥明生物 （02269） 將公布業績，本周重磅業績還有小米 （01810） 、快手 （01024） 、中國平安 （02318） 、京東健康 （06618） 等。

【一周前瞻】聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話、美國核心通脹指標

ADR 折算港元 較港收市變幅 網易美股 125.64 +4.7% 京東美股 247.83 +2.7% 騰訊ADR 436.76 +2.7% 滙豐ADR 42.30 +0.6% 百度美股 134.05 +0.4% 阿里巴巴美股 153.60 -2.7%

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（2）小米 （01810） 將於周三（25日）公布季績，營收料按年增長57%；經調整淨利潤料按年升63%。

【小米業績】小米周三放榜 上季盈利料增逾6成 一文看清券商預測

（3）曾力挺馬雲及阿里巴巴 （09988） 的杭州市委書記周江勇落馬，傳周江勇家族耗資5億元購買螞蟻集團股份，但上市未成獲退5.2億元，但螞蟻集團發聲明指，是不實謠言。

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴 阿里巴巴美股跌1.6%（第二版）

（4）金管局總裁余偉文接受《新華社》訪問，指香港實施《國安法》後轉趨安定，穩定營運環境，加強外資對香港的投資信心。

【國安法】余偉文：港區國安法加強外資信心 更考慮增撥資源到港

（5）港交所 （00388） 推首隻離岸A股指數期貨合約，財爺指，可為離岸參與A股市場的投資者提供有用的風險管理工具。

【A股期貨】陳茂波：港交所推A股期貨合約令本港金融產品選項更豐富

（6）快手 （01024） 禁售期已滿，大型倉位異動，究竟是部署配股還是其他目的？

【快手股價】快手倉位再異動 高盛戶口增5.5億股 貨值377億元

（7）蔚來汽車（美﹕NIO）奪命車禍事件持續發酵。

【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

（8）蘋果（美：AAPL）iPhone 13發布在即，傳鴻海鄭州廠破天荒六度調高內部推薦獎金至1.27萬人幣。

【iPhone 13】蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍

（9）貝萊德（BlackRock）大手減持阿里ADR引發市場關注，但可能未必真是「減持」阿里。

【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊