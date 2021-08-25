【虛擬貨幣】加密貨幣雖然複雜　但不會消失

微軟創辦人蓋茲曾說「數碼貨幣就是貨幣的未來」，但著名投資者巴菲特卻說「我幾乎可以肯定，加密貨幣最終將會失敗」。連這些專業投資者對加密貨幣的看法都南轅北轍，一般人當然更難確定它的未來會怎樣，但有一點可以肯定的是，加密貨幣將繼續存在。



對於加密貨幣只是罪犯的玩物，或只存在於互聯網的一個陰暗角落之類的觀點已經過時。雖然加密貨幣的技術複雜難懂，但一旦了解它的結構和運作原理，不但可以避免觸犯監管法例，更可從中獲利。



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監管要追上科技發展

加密貨幣、區塊鏈和分佈式賬本技術發展迅速，預期將會徹底改變金融服務業的市場環境。然而，這些技術的運算速度、全球網絡覆蓋，以及最重要的匿名特性，仍然吸引了一些犯罪份子的垂青。對於如何應對加密貨幣，監管機構其實處於一個兩難局面：若監管過於嚴苛，便會窒礙它的發展和普及；若監管過於寬鬆，犯罪份子便可肆無忌憚利用監管漏洞犯案。

現時，市場有許多新穎產品和方法可以將金錢貨幣全球轉移，犯罪份子可隨時加以利用，面對如此重大挑戰，監管機構必須致力趕上科技發展的步伐。我們可以先看看各地監管機構正在採取的措施。



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鑑於互聯網的透明度低，例如IP地址的匿名特性、數據快速移動，以及透過虛擬網絡偽裝位置等，令歐盟難以制定清晰和嚴格的規則。事實證明，要像對抗非法軍火交易商或核武擴散活動那樣，制裁網絡世界活動，幾乎是不可能的。美國對加密貨幣亦沒有一套統一的法律方案，其法律因州而異。

中國政府對加密貨幣的處理一直非常謹慎。雖然中國法院在2019 年裁定比特幣是數字財產，中國國家主席習近平更呼籲加快推動區塊鏈技術的發展，但今年 5 月，中國監管機構卻宣布禁止金融機構和支付公司提供與加密貨幣交易相關的服務，並警告投資者不要進行投機性加密貨幣交易。該禁令使個人更難使用各種支付渠道購買加密貨幣，「礦工」也可能難以將加密貨幣兌換為人民幣。

作為全球金融中心，香港政府一直致力推動金融科技和創新發展，同時管理其帶來的潛在風險。金融管理局將比特幣等加密貨幣定義為「虛擬商品」，而非「法定貨幣」，但香港人可以從比特幣 ATM、交易所和他人購買比特幣和其他加密貨幣。在香港，加密貨幣挖礦不是非法活動，但如果活動大規模進行，可能會受到數據中心法例的監管。



逾百家曾出現密貨幣相關活動

虛擬資產、區塊鏈和加密貨幣的採用率正在急升：區塊鏈分析公司Chainanalysis的報告指出，在他們分析的154個國家當中，有92%曾進行加密貨幣相關活動。此外，我們未來的工作、理財和生活方式很可能與今天大相徑庭，日常活動或會用到若干相關技術。

金融業界的合規專業人員不僅需要關注上述變化，更重要是採取行動以確保個人和公司時刻符合法規。加深了解加密貨幣的特性和可用性，有助管理相關風險，並讓它為你和機構帶來價值。