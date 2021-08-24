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【人工智能】企業 AI 應用加速在即　善用部署方案免墮後

科技 08:30 2021/08/24

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COVID-19 疫情見起伏，不少企業也趁著悄為緩和、有少許喘息時間，來規劃未來業務策略。但不論其取向是進取還是保守，運用 IT 保持甚至提升競爭力定是必不可少的元素，人工智能（AI）就是一項不能忽視的科技。

事實上，AI 的企業應用近年已相當普及，如客戶服務、營運自動化以及網絡安全這些範疇就經常見到 AI 的影子。不過在進一步透過 AI 科技推動營運表現方面，不少企業則曾經抱持觀望態度。

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四成多環球企業將加強投資 AI
這個情況開始轉變。IBM 近期委託一家顧問機構進行研究並公佈的「全球人工智能採用指數 2021 」（Global AI Adoption Index 2021 ）中顯示，雖然目前企業應用 AI 的比率和 2020 年的同一研究相約（佔總數約三分之一），企業對 AI 解決方案的投資卻很快重拾升軌，而動力正是來自疫情所引發的市場轉變。該研究調查了全球約 5,500 間企業，中國、印度和新加坡亞洲三國佔其中約 1,500 間；有 43% 的企業聲稱，未來 12 個月將加快投資 AI 科技。

研究中值得注意的首個重點，是推動 AI 投資的因素既有危機亦有機遇。一方面，疫情形成了對業務的各種壓力；而另一方面，AI 科技的持續發展則令企業現在更容易掌握和部署。舉例來說，不少企業已經採用了不同程度的 AI 營運自動化解決方案，而疫情令它們下定決心進一步運用相關方案提升員工的生產力。在此基礎上，這些企業還可能作出新的嘗試來提升的營運彈性，例如把 IT 事故的排解過程自動化。

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研究中亦指出，逾91%的企業認為一項 AI 解決方案必須能清晰展現其邏輯，令決策者相信該 AI的輸出是公平、安全與可靠，才有可能取得企業的信任以及隨之而來的效益。事實上，IBM早於 2018年發表的「信任與透明原則」（Principles for Trust and Transparency）中，已提倡業界及企業需以負責任及合符道德倫理法規的方式，來引導及發展AI應用。不過，逾半數受訪者承認，欠缺相關專業技能、規管工具、加上企業本身仍擁有大量偏離數據 (biased data)等因素，現時要實現上述目標存在重大困難。

此外，該研究中有三分之二已經應用 AI 的企業表示，它們的 AI 系統是基於 20 個以上的數據來源，能作出較全面的分析；又有接近九成的企業指出，將位處任何地點的數據都納入 AI 系統的覆蓋範圍，是 AI 科技進一步普及的關鍵。

而不少企業都自覺未能做到這一點。該研究引述受訪企業指，AI 普及的頭三大障礙分別是相關知識不足、越趨複雜的數據及孤島、缺乏構建 AI 模型的工具或平台。

需全面資源及工具支持

所以，對於那些必須慎用資源的企業來說，不得不加強投資 AI 或會令其處於兩難。筆者認為，在這種情況下，企業物色具行業經驗且恪守

AI 倫理付諸實踐的方案供應商來提供支援，會比自行摸索來得理想。透過供應商的諮詢、再加上揉合深科技（Deep Technology）、行業的專業流程知識，創建融合了智能工作流（Intelligent Workflow），讓 AI 的效益事半功倍。

撰文 : 潘鳳瑤 IBM香港科技事業部總監

欄名 : Smart World

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