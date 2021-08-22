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【新股IPO】海倫司國際通過上市聆訊　傳集資23.3億港元

新股IPO 21:26 2021/08/22

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海倫司國際通過上市聆訊　傳集資23.3億港元

內地連鎖酒館海倫司國際通過港交所 （00388） 上市聆訊，中金為獨家保薦人。早前據消息人士透露，該公司計劃集資3億美元（折合約23.3億港元）。

若按2020年收入計算，海倫司國際在中國酒館行業中排名第一，市場佔有率為1.1%。截至最後實際可行日期，公司在合共有528家酒館，當中在一線、二線及三線（及以下）城市的酒館數目分別為66、296以及165家。

公司的酒館主要提供以自有酒飲為主、第三方產品為輔的產品組合，目前所有瓶裝啤酒產品的售價均低於每瓶10元（人民幣，下同），較市場上同類產品相比有明顯價格優勢。其自有酒飲主要包括海倫司扎啤、海倫司精釀、海倫司果啤以及海倫司奶啤等。

公司去年全年收入達8.18億元，按年增長44.8%，純利達7007.2萬元，按年減少11.5%。不過，今年首季度則錄得虧損7633.2萬元，主要由於原材料及消耗成本大增近四倍，以及僱員福利及人力成本按年增超過八倍。

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記者：梁安琪

港股 純利 啤酒 IPO

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